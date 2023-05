Maserati fabrique des voitures à moteur V8 depuis 1959, date à laquelle la 5000GT a fait ses débuts, mais cela va bientôt prendre fin. L'accord à long terme avec le fournisseur de moteurs Ferrari expirera cette année, et le moteur biturbo de 3,8 litres arrive donc en fin de vie. Lors de la cinquième édition du Motor Valley Fest cette semaine à Modène, la marque au trident célébrera le moteur de 572 ch avant de dévoiler les dernières voitures équipées d'un moteur à huit cylindres en juillet.

Présentés en avant-première au Goodwood Festival of Speed 2023, la Ghibli 334 Ultima et le Levante V8 Ultima seront les derniers modèles à recevoir le moteur de grosse cylindrée. Basé sur les versions haut de gamme Trofeo, le duo servira d'épilogue à plus de 100 000 voitures qui ont été assemblées avec un moteur V8 au cours des 64 dernières années.

Maserati indique que les Levante, Ghibli et Quattroporte dans leur version Trofeo cesseront d'être produites à partir de la fin 2023, mais resteront en vente jusqu'en 2024. La marque italienne dispose déjà d'un remplaçant indirect, le Nettuno, un moteur V6 biturbo entièrement développé en interne et construit à Modène. Ce moteur de 3,0 litres équipe la supercar MC20 / MC20 Cielo à moteur central, ainsi que les nouvelles Grecale et GranTurismo.

Sa voiture à moteur à combustion interne la plus puissante est la MC20 GT2, réservée aux circuits, dont la puissance dépasse les 621 ch et le couple de 730 Nm du modèle de route. Maserati a déclaré qu'elle garderait le moteur Nettuno pour elle seule, tandis que Ferrari a déclaré que son moteur V6 utilisé dans la 296 GTB/GTS n'avait aucun rapport avec lui.

Mais l'avenir est inévitablement électrique puisque Maserati affirme que tous les modèles seront proposés en version EV d'ici 2025 et que toute la gamme fonctionnera exclusivement sur batterie d'ici la fin de la décennie.