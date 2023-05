Une hypercar Ferrari sans V12, c'est possible ? Les F40, F50, Enzo et LaFerrari avaient toutes douze cylindres, mais le prochain fleuron de Maranello pourrait avoir deux cylindres de moins que le fleuron original du cheval cabré, la 288 GTO à moteur V8.

Une nouvelle vidéo tournée en Italie près de l'usine du constructeur montre à nouveau un prototype fortement camouflé avec un aileron géant et un grand diffuseur arrière. C'est aussi l'occasion d'entendre son moteur thermique.

Photo - Hypercar Ferrari, rendu par Motor1.com

4 Photos

Selon l'homme à la caméra, le YouTubeur Varryx, le véhicule d'essai émettait des bruits de V6. Malgré la tradition du V12 qui dure depuis des décennies, la suppression de la moitié des cylindres ne serait pas une grande surprise étant donné que l'hypercar 499P Le Mans utilise un V6 biturbo.

Ce moteur est dérivé de celui qui équipe la 296 GTB et sa sœur de course GT3, mais il n'est pas identique. Dans la voiture d'endurance, le moteur à combustion interne développe 680 ch et travaille avec un moteur électrique développant 272 ch.

La puissance de la voiture de course étant limitée par la réglementation, une hypercar de route dotée d'une configuration électrifiée dépasserait facilement ces chiffres. La logique veut qu'une nouvelle hypercar Ferrari débridée soit plus puissante que la SF90 Stradale, de sorte que la puissance totale devrait facilement dépasser les 1 000 ch.

Malgré la réduction de moitié du nombre de cylindres, il ne faut pas s'attendre à ce que la nouvelle "F250" soit plus légère que la LaFerrari à moteur V12, car l'installation de l'équipement lié à l'hybridation ajoutera du poids.

Ces autocollants jaunes à haute tension indiquent que le véhicule d'essai était équipé d'un groupe motopropulseur hybride, et l'impression générale que nous avons est celle d'un prototype précoce.

Soit il est habilement camouflé, soit la voiture n'avait tout simplement pas tous les éléments de production en place. Honnêtement, elle semble plutôt disgracieuse à ce stade, mais nous sommes sûrs que c'est intentionnel pour nous déstabiliser.

Par exemple, les quatre feux arrière carrés semblent être empruntés à la SF90, tandis que les embouts d'échappement dépassent de la carrosserie plus qu'ils ne le devraient.Après tout, les mulets d'essai et les prototypes de la LaFerrari n'ont pas gagné de concours de beauté, mais la voiture de série qui en a découlé était très belle et a vieilli avec grâce.

Si l'on en croit les rapports, la production en série devrait commencer en octobre 2024. Si c'est le cas, la première mondiale pourrait avoir lieu quelques mois plus tôt, soit dans un an environ.

Il est prévu de produire 220 unités en 2025, 300 autres exemplaires en 2026 et seulement 79 en 2027. La même année, une XX hardcore pourrait être assemblée en 20 exemplaires, et 10 autres sont prévus pour 2028.

On pense que Ferrari travaille sur une version Spider qui devrait entrer en production en 2028 avec 50 exemplaires, 79 autres en 2029 et les 70 derniers en 2030. Si l'on fait le calcul, 599 coupés seront assemblés, ainsi que 30 XX et 199 Spider, pour une production totale de 828 unités. Toutefois, ces chiffres ne sont pas officiels et il convient de les prendre avec des pincettes.