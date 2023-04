La campagne de teasing pour la Ioniq 5 N bat son plein, ce qui signifie que la première officielle se rapproche. Hyundai vient de confirmer que le crossover électrique hautes performances sera présenté au public lors du Goodwood Festival of Speed, qui se tiendra du 13 au 16 juillet 2023.

S'adressant à Autocar, Ashley Andrew, directeur général de Hyundai UK, a décrit la Ioniq 5 N comme l'un des "véhicules qui différencient la marque des autres constructeurs automobiles, et pouvoir la montrer pour la première fois à Goodwood sera incroyablement spécial".

Photos espion 2023 Hyundai Ioniq 5 N

12 Photos

Le premier modèle électrique de Hyundai portant le nom N a déjà été confirmé comme étant doté d'une transmission intégrale assurée par deux moteurs d'une puissance de 600 ch environ. La logique veut qu'il surpasse l'EV6 GT, qui développe 576 ch et 740 Nm de couple. Le crossover de Kia est déjà très rapide, puisque des tests ont montré un 0 à 100 km/h en un peu plus de trois secondes. La puissance et l'accélération ne seront pas les seules caractéristiques de la Ioniq 5 N, car Hyundai a promis qu'elle serait agréable à conduire.

L'un des gadgets sera la possibilité de changer artificiellement de vitesse grâce à un mode appelé Virtual Grin Shift (VGN) qui imitera l'expérience que l'on obtient dans une i30 N équipée de la transmission à double embrayage. Hyundai équipera également la Ioniq 5 N de ce que l'on appelle le N Sound Plus pour simuler le son du moteur dans l'habitacle. Elle sera également dotée d'un mode "drift".

D'autres améliorations spécifiques à la N comprendront une suspension plus rigide, de nouvelles jantes de 21 pouces avec des pneus Pirelli, un e-LSD, et des soudures supplémentaires pour renforcer la carrosserie. Une autre nouveauté, mais sans rapport avec les performances de la voiture, sera un essuie-glace arrière (enfin ! ) qui, selon Hyundai , sera également proposé sur les versions inférieures de la Ioniq 5.