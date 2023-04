Il est bien connu que le monde de l’automobile a toujours fasciné Disney : de Herbie à la saga Cars, il existe de nombreux films avec des protagonistes sur quatre roues. Mais le géant américain n'avait jamais lancé de vraie voiture. Jusqu'à aujourd'hui.

Cette auto s'appelle la Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Concept et, comme on peut le comprendre d'après le nom et la photo, elle est basée sur le crossover électrique coréen, passé entre les mains des designers de Disney pour proposer des innovations plus esthétiques. Ainsi est né un concept créé pour célébrer le 100ème anniversaire de la naissance de ce titan du cinéma.

Une touche de magie

Au premier et rapide coup d'œil, les quelles nouveautés n'émergent pas forcément, mais en regardant de face, tout devient plus clair. Oui, ce que vous voyez, ce sont des feux d'artifice. Une animation spéciale qui prend vie lorsque vous démarrez la voiture. Les jantes en alliage sont également nouvelles, avec un design qui rappelle l'univers Disney. Allez, vous voyez aussi les oreilles emblématiques de Mickey Mouse ?

Également dans l'habitacle, il y a des personnalisations telles que les graphismes spéciaux des moniteurs d'instrumentation et d'info-divertissement, des logos Disney éparpillés ici et là, honnêtement, on ne sait pas ce que cela signifie, et un toit avec une touche de poussière magique" qui, il semble, devrait créer des animations lumineuses spéciales.

Pas seulement un concept

Exposée au salon de New York 2023, la Hyundai Ioniq 5 spéciale dédiée aux 100 ans de Disney deviendra un jour aussi une version plus petite qui sera commercialisée mais nous ne savons pas quels éléments du concept seront repris. Car d'insérer des logos et changer les roues c'est bien beau mais construire une voiture réellement homologuée pour la route, c'est autre chose. Les réponses devraient arriver le 7 avril, le premier jour du salon de l'automobile de New York.