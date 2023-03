Après avoir été révélée sur la toile en début de semaine, la Hyundai Sonata restylée a fait sa première apparition publique à l'occasion du Salon automobile de Séoul. En plus d'avoir dévoilé de nouvelles images, la marque sud-coréenne a également donné plus de détails sur sa berline au design audacieux.

La puissance sera fournie soit par un moteur atmosphérique de 2,5 litres, soit par un moteur turbo de 2,0 litres (spécifiquement pour la version N), soit par un moteur hybride de 2,0 litres.

Bien qu'un prototype ait été récemment aperçu avec un sticker AWD sur son pare-brise, Hyundai ne mentionne pas la transmission intégrale comme étant disponible pour la nouvelle Sonata. Un choix étrange étant donné que la Kia K5, mécaniquement apparentée, transmet la puissance du moteur sur les deux essieux depuis un certain temps. Tout aussi étrange est l'absence de spécifications techniques concernant les trois groupes propulseurs.

La Hyundai Sonata restylée

Le "style sensationnel" décrit par le constructeur s'accompagne d'une réduction des niveaux de bruit, de vibration et de rudesse (NVH) grâce à des renforts de carrosserie et à un matériau différent pour le volant. Ces modifications profondes de la Sonata incluent également une nouvelle structure de dispersion de l'énergie afin d'améliorer la protection en cas de collision latérale.

La dalle incurvée comportant deux écrans de 12,3 pouces est complété par un affichage tête haute, tandis que de futures mises à jour automatiques amélioreront le logiciel de la voiture. Hyundai indique que Bose a modifié son système audio à 12 haut-parleurs pour une meilleure expérience sonore.

En outre, Hyundai affirme que la Sonata peut être garée à distance en contrôlant la voiture à l'aide d'un smartphone. Elle peut également sortir à distance d'une place de parking en reculant et en avançant. Parmi les autres atouts de la Sonata, citons le coffre à commande électrique, l'alerte de présence à l'arrière et une pléthore de systèmes de sécurité et d'assistance allant de l'alerte anti-collision avant et arrière au régulateur de vitesse adaptatif avec fonction "stop & go".

Après son apparition au Salon automobile de Séoul, la Hyundai Sonata restylée arrivera sur les routes dans le courant de l'année. Malheureusement, elle n'est pas destinée à l'Europe.