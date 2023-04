Automobili Pininfarina a annoncé son intention de renforcer sa position dans l'industrie des voitures électriques de luxe en dévoilant une nouvelle supercar en édition limitée cet été.

Le PDG de la société, Paolo Dellacha, a fait cette annonce dans le cadre de la célébration du cinquième anniversaire de la marque. Dellacha a également mentionné que la nouvelle voiture sera la première d'une série de nouvelles supercars.

Outre l'annonce du successeur de Pininfarina Battista, l'événement a également marqué la promotion de deux cadres supérieurs : Andrea Crespi, l'ancien directeur de l'ePowertrain et des systèmes haute tension, et Andrea Novello, le directeur de la production, aux postes de directeur technique (CTO) et directeur agent d'exploitation, respectivement.

Voici ce qu’a déclaré Dellacha, le nouveau PDG d'Automobili Pininfarina :

"Nous nous engageons à ravir encore plus de clients à l'avenir, et notre équipe est fière de présenter la première d'une série de nouvelles voitures spectaculaires que nous avons préparées pour notre communauté croissante de clients cet été. Nous présenterons une nouvelle dimension de notre créativité en matière de conception. tout en honorant l'héritage du nom Pininfarina."

Le successeur de la Battista

Andrea Crespi, avec son expertise dans les architectures d'électrification et la conception de véhicules électriques pour les marques de luxe, a joué un rôle clé dans le développement de la Pininfarina Battista. En tant que nouveau CTO, Crespi dirigera le développement technique de toutes les futures voitures de luxe de l'entreprise.

Andrea Novello, d'autre part, apporte une vaste expérience dans le développement de véhicules et de carrosseries de luxe à son nouveau rôle de COO.

Comme mentionné, la nouvelle supercar en édition limitée fera suite à la Pininfarina Battista, qui a établi un nouveau record du monde en février en étant la voiture de production la plus rapide au monde sur 400 mètres, avec un temps de 8,55 secondes, battant le précédent détenteur du record, la Rimac Nevera, de seulement 0,03 seconde.

La Battista entièrement électrique a également établi deux autres records d'accélération lors d'essais organisés au centre Natrax, en Inde.