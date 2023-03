Le nouveau temple de la vitesse en Inde a servi de cadre à la Pininfarina Battista pour devenir la voiture de série homologuée pour la route la plus rapide dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Autocar India a amélioré son propre record en détrônant une Audi R8 V10 Plus qui avait atteint 332,2 km/h en 2016. Cette fois-ci, c'était plus facile puisque la tentative de vitesse maximale s'est déroulée sur une piste d'essai à grande vitesse.

Longue de 11,3 km et dotée de quatre voies, c'est l'une des plus grandes pistes d'essai à grande vitesse au monde. C'était l'endroit idéal pour que la Battista se dégourdisse les jambes et atteigne une vitesse impressionnante de 358,03 km/h. L'hypercar électrique a atteint son limiteur de vitesse électronique, mais elle aurait pu aller encore plus vite si les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 n'avaient pas été un facteur limitant.

Records du monde de vitesse Pininfarina Battista

La Rimac Nevera, apparentée mécaniquement à , règne toujours en maître sur la vitesse de pointe absolue des VE, atteignant 412 km/h. Cependant, la Battista est la voiture de série la plus rapide au monde au 400 m, avec 8,55 secondes. Elle détient également le record du monde de la voiture la plus rapide à atteindre 300 km/h à partir de l'arrêt, en seulement 10,49 secondes.

En 2022, la Battista a fourni une accélération fulgurante sur la piste d'essai de Nardo, en Italie, où elle est passée de 0 à 100 km/h en 1,86 seconde. Elle a aussi réalisé le 0 à 200 km/h en 4,75 secondes.