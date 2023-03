La première manche de la saison MotoGP 2023 s'est tenue ce week-end et a apporté questionnemments comme premières réponses. Voici un synthèse de quelques-uns des points à retenir de ce premier rendez-vous haletant.

Les pilotes MotoGP prennent des risques

Cela n'aura échappé à personne, le MotoGP est une discipline pleine de risques. Mais le Grand Prix d'ouverture de la saison à Portimao (Portugal) a été un vif rappel d'à quel point la hiérarchie peut être influencée par la capacité des pilotes à non seulement rester en forme tout au long de la saison, mais surtout, éviter les blessures. Vainqueur de nombreuses courses la saison dernière, Enea Bastianini accuse un score vierge après avoir dû être forfait pour les courses de ce week-end. Une fracture à l'omoplate aura eu raison des espoirs du jeune italien de signer de premiers podiums avec l'équipe factory Ducati. Accidenté lourdement lui aussi, Pol Espargaro n’a pu défendre ses nouvelles couleurs. Dimanche, une collision brutale entre Marc Márquez et le favori local Miguel Oliveira a mis les deux pilotes au tapis, l’Espagnol collectant au passage une fracture à la main qui le verra manquer le prochain Grand Prix, en Argentine.

Ducati est au rendez-vous, Yamaha souffre

Le résultat du week-end, qui se traduit par deux victoires en course sprint et longue de Pecco Bagnaia, ne décrit pas totalement le spectacle auquel l’on a assisté au Portugal. En effet, les choses ont été très disputées aussi bien en qualifications qu'en courses, et KTM, Aprilia et même Honda (auteur de la pole position avec Marquez) ont montré avoir du répondant vis-à-vis du constructeur italien. Néanmoins, Ducati a fait le travail ce week-end, les Champions du monde en titre faisant le plein de points. À titre personnel, Bagnaia réalise une opération très intéressante, Fabio Quartararo semblant déjà hors-jeu en termes de performance, avec une Yamaha poussive qui n'a semblé ni à l'aise dans des conditions de time-attack sur un tour, ni particulièrement véloce pour espérer viser le top 3 ou le top 5 en course. Quant à son équipier Enea Bastianini, il est resté sur la touche pour blessure, tandis que Jorge Martin, dont l’Italien devra aussi se méfier cette année, a connu un week-end frustrant notamment marqué par une chute de son fait en course sprint et un contact non provoqué avec Marquez en course longue.

De nombreux pilotes ont leur chance de victoire

On entendait dire en arrivant à Portimao que l’armada Ducati allait tout renverser. C’est vrai, d’une certaine façon, dans le sens où le favori a bien trusté la première place du podium lors des deux courses organisées ce week-end. Mais Bagnaia a été tenu en respect en course longue par l’Aprilia d’un Maverick Viñales très à l’aise, et les qualifications ont donné lieu à un spectacle sensationnel au terme duquel le précédent record du tour est tombé de plus d’une seconde et demie ! Difficile de prédire à quel point les futurs tracés influenceront les qualités confirmées ou découvertes des machines et des pilotes, dont beaucoup prennent encore leurs marques avec une nouvelle façon de piloter en ayant changé de clan durant l’hiver.