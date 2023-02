La saison 2023 de MotoGP à venir sera la plus longue de l'Histoire et offrira aux fans de la discipline reine du deux roues un calendrier particulièrement dense, s'étalant dans toujours plus de pays du monde entier.

L'un des changements majeurs de la saison à venir en MotoGP concerne l'apparition des courses sprint sur l'ensemble des épreuves de l'année, dans le but "d'injecter encore plus d'adrénaline dans l'action sur piste du samedi", promet le promoteur du championnat. Un format qu'il a fallu introduire dans une organisation déjà fort compactée, qui comporte notamment les autres championnats de catégories inférieures que sont le Moto2 et le Moto3, sans oublier le championnat électrique Moto E.

Un format de week-ends désormais bien défini

Le vendredi restera une journée d'essais et comprendra deux séances pour les MotoGP. La première se tiendra à 10h45 en horaires locaux et durera 45 minutes, tandis que la seconde a été prolongée à 60 minutes. Celle-ci débute à 15h00, les temps combinés des Essais 1 et 2 déterminant les entrées directes en Q1 et Q2 des qualifications MotoGP.

En 2023, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a une revanche à prendre sur le champion en titre Francesco Bagnaia (Ducati).

Le samedi est maintenant un "blockbuster absolu", vend avec enthousiasme la Dorna. Le MotoGP proposera une séance d'essais libres de 30 minutes, avant que les pilotes et les équipes ne doivent en découdre en qualifications pour s'attribuer les places de la grille de départ.

Auparavant placée en début d’après-midi, la séance de qualifications commencera à 10h50 avant que la Q2 ne finalise la grille à 11h15. Une fois les qualifications terminées, le nouveau format sprint apportera de l'action et une véritable course dès le samedi après-midi, au terme de laquelle des points importants seront attribués selon un barème proche de 50% des points d'une course complète.

La nouveauté d'une course le samedi après-midi

La course sprint sera un spectacle à part entière. Les pilotes prendront leur envol à 15h00 et une cérémonie de podium se tiendra "à un endroit différent, modifiable en fonction du Grand Prix, afin de rapprocher les célébrations des fans". Ensuite, une conférence de presse aura lieu à 16h15, où seront conviés les trois premiers de la course sprint, le poleman et le leader du championnat.

Le dimanche de Grand Prix restera le clou du spectacle. À 9h45, une séance de warm-up de 10 minutes sera organisée pour les pilotes MotoGP. Le spectacle débutera avec les courses Moto2 et Moto3 avant que la catégorie reine ne prenne la place avec un départ à 14h00.

La saison MotoGP 2023 débute au Portugal, le week-end du 26 mars, sur le tracé de Portimão.