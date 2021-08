En sport automobile, les voitures de sécurité doivent être puissantes et rapides. Après tout, elles roulent sur une piste avec un groupe d'autres véhicules eux aussi très rapides. Jusqu'à présent, cependant, la plupart des voitures de sécurité étaient équipées de moteurs thermiques. Mais comme partout ailleurs, on assiste ici aussi à une transition vers l'électrification, comme le montre aujourd'hui BMW M GmbH.

Voici la première voiture de sécurité entièrement électrique de BMW M. Elle a été présentée récemment lors du Grand Prix moto d'Autriche, le 15 août, au Red Bull Ring en Autriche. BMW M GmbH a présenté la nouvelle BMW i4 M50 Safety Car pour la Coupe du monde FIM Enel MotoE en tant que "voiture officielle du MotoGP". Elle remplace la BMW i8 Safety Car, qui menait auparavant le peloton de la série de courses de motos électriques dans le cadre du MotoGP.

La nouvelle Safety Car est basée sur la BMW i4 M50, qui entrera en production plus tard cette année en tant que première voiture sportive entièrement électrique signée BMW M. Avec un moteur électrique sur les essieux avant et arrière, qui génèrent ensemble une puissance maximale de 544 chevaux, et un châssis spécifique à la division M, elle promet d'être une voiture électrique digne du département Motorsport.

L'expérience de conduite est augmentée par un son unique spécialement développé pour les voitures électriques BMW M. Avec toutes ses caractéristiques, la BMW i4 M50 constitue la base parfaite pour servir de voiture de sécurité dans la série MotoE.

"Avec la BMW i4 M50, nous entrons dans une nouvelle ère et présentons notre première M entièrement électrique", a déclaré Markus Flasch, le directeur général de BMW M GmbH. "Avec la première BMW M 100 % électrique, nous posons nos jalons pour l'avenir, dans lequel la combinaison de véhicules performants hautement sportifs et de l'électrification est un sujet passionnant. Nous montrons que tout ce que vous appréciez chez BMW M - l'expérience de conduite émotionnelle, avec la sportivité, la puissance et le dynamisme - peut aussi s'associer à l'électrique."

Markus Flasch poursuit : "Alors que la version de série du Gran Coupé quatre portes sera lancée à l'automne, nos fans pourront vivre sa première mondiale sur circuit. Pour le MotoE, il ne pouvait y avoir de voiture de sécurité plus appropriée que la BMW i4 M50 - performance pure, purement électrique."

La Coupe du monde FIM Enel MotoE fait partie du championnat du monde MotoGP depuis 2019. La série de motos 100 % électriques d'Energica propose des courses passionnantes en tête-à-tête avec des duels exceptionnels sur certains parcours cultes.

De plus amples informations sur BMW M GmbH et son engagement en tant que "voiture officielle du MotoGP" sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.bmw-m.com.