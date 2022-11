La Pininfarina Battista a été présentée en 2019, mais on ne connaissait jusque-là pas ses performances. Le constructeur italien vient justement de les révéler et annonce que son Hyper GT bat des records.

En effet, cette sportive électrique est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 1,86 seconde et de 0 à 200 km/h en 4,79 secondes ! Accélérer, c'est bien, freiner, c'est mieux. Pour cela, Pininfarina a réalisé des tests pour vérifier que son modèle est capable de perdre beaucoup de vitesse en peu de temps en cas de forte sollicitation de la pédale de gauche. Pininfarina est fier d'annoncer que son véhicule électrique a le freinage le plus rapide au monde avec un 100-0 km/h en seulement 31 mètres..

"Une répartition du poids parfaitement optimisée et un centre de gravité bas sont au cœur de ce résultat. La combinaison d'un châssis et d'une suspension sur mesure, de pneus éprouvés par des milliers de kilomètres d'essai et d'un vecteur de couple à quatre moteurs délivrant une puissance sans précédent permet à Battista d'être la voiture légale sur route la plus rapide du monde", a déclaré Paolo Dellacha, chef du produit et de l'ingénierie d'Automobili Pininfarina.