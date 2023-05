Si vous devez éviter un danger soudain sur la route, une voiture de sport agile comme la Porsche 718 Spyder est un véhicule idéal pour le faire. Une nouvelle vidéo de Teknikens Värld démontre la maniabilité du modèle.

Plus précisément, il s'agit du modèle 718 Boxster des 25 ans Le véhicule en édition spéciale est disponible en peinture GT Silver de la même teinte que la Carrera GT. Des garnitures dorées décorent le pare-chocs avant, les entrées latérales et les roues. À l'intérieur, les acheteurs peuvent obtenir des sièges rouge bordeaux (de même pour le volant) et du cuir recouvre le tableau de bord, la console centrale et les appuis de fenêtre.

Maniabilité et sportivité

Son moteur six cylindres à plat de 4,0 litres provient de la version GTS et développe 394 chevaux et on peut choisir entre une boîte de vitesses manuelle ou automatique à double embrayage. Quelque soit le choix, elle atteint les 100 km/h en 4,3 secondes.

Pour réussir le test de cette vidéo, le modèle doit traverser les cônes avec succès à 72 km/h mais ce n’est pas un problème pour la 718 Boxster. Le test initial est à 75 km/h et elle zigzag facilement entre les cônes. Les testeurs disent qu’elle est "totalement équilibré" et qu’elle a beaucoup d'adhérence. La vitesse la plus élevée du roadster est de 79 km/h et malgré un peu de sous-virage, le Boxster reste contrôlable.

Quel avenir pour la Boxster ?

La 718 Boxster Spyder RS (voir ci-dessus) est l'adieu puissant de Porsche aux moteurs à combustion du modèle. Elle obtient le moteur six cylindres à plat de 4,0 litres de la 911 GT3, et le groupe moto-propulseur produit 493 ch et 448 Nm de couple dans cette version. Cela permet à la voiture d'atteindre les 100 km/h en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 307 km/h.

La Boxster de nouvelle génération sera un véhicule électrique qui sera mis en vente en 2025. Porsche l'a déjà en développement, puisqu’elle a tourné sur le Nürburgring. Les détails du groupe moto-propulseur ne sont pas encore disponibles, mais un moteur électrique à propulsion arrière ferait sens. Une variante Cayman arrive également.