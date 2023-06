Au fil des années, nous avons appris que Singer ne lésine pas lorsqu'il s'agit de restaurer et de réinventer la Porsche 911. La 964 refroidie par air est déjà une génération convoitée au sein de la famille 911. Le dernier projet de Singer fusionne cela avec l'héritage de course de la Porsche 934/5 des années 1970. Le résultat, absolument incroyable, est appelé Dynamics & Lightweighting Study (DLS) Turbo.

Un style audacieux et payant

Avant de parcourir les détails de ce nouveau chef-d'œuvre de Singer, nous devons faire un petit voyage dans les années 1970. Porsche courait avec sa nouvelle 911 Turbo, prenant la forme des 934 et 935 pour la compétition FIA. En 1977, un hybride de ces deux 911 de course appelé 934/5 a été créé pour IMSA. C’était une telle dur à cuire que l'IMSA l'a interdit à peu près immédiatement, alors Porsche est passé à la compétition SCCA et la 934/5 a remporté presque toutes les courses auxquelles elle a participé. Elle a également valu à Porsche le championnat SCCA Trans Am en 1977.

Les voitures évoquent le style audacieux de la 934/5. La nouvelle carrosserie en fibre de carbone comprend les ailes larges, les grandes prises d'air arrière, les conduits NACA et le grand aileron qui est réglable pour une utilisation légitime sur piste. Un séparateur massif améliore encore le côté aérodynamique et Singer se réfère en fait à cette configuration comme la version axée sur la piste. C'est la 911 orange présentée ici sur les photos, et elle s'inspire clairement de la partie 935 de la 934/5.

Pour les clients qui recherchent quelque chose d'un peu moins agressif, Singer propose une version axée sur la route (illustrée ci-dessus en or, ou plus précisément, Moet Blanc) qui remplace l'aile réglable par un becquet en queue de canard classique à l'arrière et un séparateur décontracté à l'avant. Et pour ceux qui ne savent pas quelle version choisir, Singer construira une seule 964 pouvant accueillir les deux styles. Conduisez le canard tout au long de la semaine, échangez l'aile réglable et le grand séparateur, et faites la fête le week-end.

Pour capturer correctement l'ère des années 1970, Singer a porté une attention particulière aux détails. Les éléments de garniture brillants souvent vus sur les Porsche plus récentes cèdent la place au noir. Le capot court de style 930 est également une caractéristique dont l'entreprise devait tenir compte. Et puis il y a la tâche de faire bouger cette saveur des années 70 sur une 964 des années 90 tout en ajoutant des éléments de la 934/5 dans non pas une mais deux configurations interchangeables. Ce fut le plus grand défi auquel Singer a été confronté lors de la création de la nouvelle DLS Turbo.

"La possibilité de se concentrer sur les performances sur piste ou sur la conduite sur route à différents moments était souhaitable", a déclaré un porte-parole de la société à Motor1.com dans un e-mail. "Pour répondre à cela, nous devions arriver à différents carénages avant et ensembles couvercle de coffre/spoiler arrière qui pourraient être retirés et commutés. le carénage avant était un défi, car les deux devaient fonctionner de manière cohérente avec le reste de la voiture."

Toutes les versions sont équipées d'un six cylindres à double turbocompresseur de 3,8 litres conçu par Singer avec refroidissement intermédiaire air-eau, capable de produire plus de 700 chevaux et de tourner au-delà de 9 000 tr/min.

Un exemplaire unique pour chaque client

L'année dernière, la société a signé un accord avec une filiale de Porsche pour construire des moteurs, mais cela ne s'applique pas à ceux utilisés ici. Ces derniers sont toujours construits dans les installations de Singer au Royaume-Uni entre les mains compétentes de Nicholson McLaren Engines.

Une boîte de vitesses manuelle à six rapports envoie cette puissance uniquement aux roues arrière, et une suspension améliorée avec des amortisseurs sur mesure aide à garder la puissance sous contrôle. Les freins en céramique sont montés derrière des roues à verrouillage central décalées mesurant 19 pouces à l'avant et 20 à l'arrière. Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R assurent l'adhérence.

Et puisque c'est de Singer dont nous parlons, le processus commence en fait par un démontage complet de la voiture donneur, la 964. Pour ceux qui ne connaissent pas les générations de Porsche 911, la 964 a été produite de 1989 à 1994 et le processus de restauration de Singer comprend le renforcement du châssis en vue des mises à niveau à venir.

"Nous sommes extrêmement réceptifs aux demandes de nos clients et, en les écoutant, il y avait un intérêt à pouvoir franchir une étape supplémentaire et à intégrer la turbo-compression avec les résultats de l'étude Dynamics & Lightweighting", a déclaré un porte-parole de la société. "DLS Turbo représente une étape supplémentaire dans l'expansion prudente de nos capacités, afin de répondre aux exigences de nos clients."

Chaque DLS Turbo est construit selon les spécifications du propriétaire et peut varier considérablement d'un exemple à l'autre, de sorte que les prix ne sont pas disponibles. Cependant, si vous voulez voir un de ces exemplaires en personne, Singer présentera son dernier projet 911 au Goodwood Festival of Speed 2023 et en Californie pendant la Monterey Car Week.