Les voitures de sécurité jouent un rôle essentiel lors des courses de Formule 1. Leur rôle principal est d'assurer la sécurité des commissaires de piste et des équipes de secours en cas d'accident ou d'autres situations dangereuses en piste. Alors que nous les considérons aujourd'hui comme une évidence, l'histoire des voitures de sécurité est assez riche, comme le montre cette vidéo sur la chaîne YouTube de la Formule 1.

La première voiture de sécurité officielle a été une Porsche 914/6 déployée lors du Grand Prix du Canada en 1973. Depuis, la Formule 1 a utilisé plusieurs véhicules pour remplir ce rôle, notamment une Lamborghini Countach lors du Grand Prix de Monaco en 1981. Parmi les voitures plus improbables, on trouve la Ford Escort Cosworth, une Renault Clio et la Fiat Tempra. Si la Countach s'est avérée suffisamment rapide pour ce rôle, des voitures plus lentes comme la Tempra ont souligné le besoin de vitesse pour maintenir les températures des freins, des pneus et du moteur des Formule 1 dans leurs plages de fonctionnement standard.

C'est pourquoi, en 1996, la Formule 1 a conclu un accord avec Mercedes-Benz pour la fourniture des voitures de sécurité officielles. Depuis lors, Mercedes-Benz et AMG ont fourni toute une série de voitures hautes performances pour répondre aux exigences du rôle, notamment la CLK63 AMG Black Series, la SLS AMG et la Mercedes-AMG GT. AMG a également été le fournisseur exclusif jusqu'en 2021, date à laquelle elle a commencé à partager ce rôle avec Aston Martin.

Cependant, le rôle de la voiture de sécurité de la Formule 1 exige plus qu'une voiture rapide comme l'Aston Martin Vantage. Il faut un pilote compétent tel que Bernd Mayländer. Pilote de course accompli, Mayländer a remporté le FIA GT en 1997 et les 24 heures du Nürburgring en 2000, mais au cours des 24 dernières années, il a été le principal pilote de la voiture de sécurité dans plus de 212 Grands Prix.

Quant aux voitures elles-mêmes, elles sont très différentes de leurs homologues de série. Les performances et l'équipement de sécurité sont renforcés pour le travail sur circuit. Elles sont dotées de feux spéciaux et d'équipements de communication, dont un GPS et un système de télémétrie, qui permettent de localiser la zone de l'accident et l'emplacement de la voiture de tête dans la course.

Aujourd'hui encore, la Formule 1 continue d'évoluer, tout comme le rôle de la voiture de sécurité. Selon le pilote derrière le volant de ces véhicules, l'équipe est comme une grande famille qui apprend sans cesse et travaille ensemble pour améliorer son rôle. S'il garde de nombreux souvenirs de ces 24 dernières années en tant que principal pilote de la voiture de sécurité, c'est de ce travail d'équipe qu'il est le plus fier.