3 / 11

Le Grand Prix de Monaco a toujours été l'un des événements les plus glamour et l'un des joyaux du calendrier de la Formule 1, et c'est sur cette même scène que la Lamborghini Countach (avec une immatriculation routière suisse !) a fait ses débuts comme safety car entre 1981 et 1983.

Il est intéressant de noter que le Grand Prix du Canada 1995 avait également une Lamborghini en attente comme voiture de sécurité, une Diablo à l'époque. Cependant, la course s'étant déroulée sans incident, le modèle italien n'a pas été montré à la télévision.