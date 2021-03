Quelques jours après avoir découvert les nouvelles voitures de sécurité et médicales d'Aston Martin la saison 2021 de F1 2021, il est l'heure de découvrir les nouvelles déclinaisons signées de l'acteur historique, Mercedes-AMG.

On vous l'accorde, la Mercedes-AMG GT R n'a rien de nouveau, puisqu'elle remplit déjà ce rôle depuis 2018. Mais on remarque immédiatement sa nouvelle couleur extérieure, un rouge très vif, qui ne ravira peut-être pas Ferrari.

Le fait est que, pendant la saison 2021, les deux différentes Safety Car, l'allemande et la britannique, alterneront leur venue. Un Grand Prix pour la Vantage, un autre pour l'AMG GT R. Et il en sera de même pour les deux Medical Cars, d'un côté l'Aston Martin DBX, et de l'autre le break C 63 S.

Galerie: Mercedes-AMG Safety Car Formule 1 (2021)

En réalité cette bonne entente entre les deux parties n'est pas étonnante, vu leurs liens étroits déjà en termes automobiles, les Aston Martin embarquant un moteur Mercedes-AMG depuis la DB11.

Quoi qu'il en soit, la firme allemande continue d'être associée au "Grand Cirque" du point de vue de la sécurité, ce qu'elle fait sans interruption depuis 1996, date à laquelle la Mercedes-Benz C 36 AMG est apparue comme voiture de sécurité.

Mais cette fois, elle le fait avec un nouveau partenaire commercial sur la carrosserie, CrowdStrike, qui apporte cette couleur rouge à la voiture. Ce qui ne change pas, c'est le pilote, qui restera le vétéran et toujours rapide Bernd Mayländer.

Comme vous le savez, la Mercedes-AMG GT R embarque un moteur à essence V8 4.0, équipé de deux turbos, qui délivre 585 ch et permet au modèle d'atteindre une vitesse de pointe de 318 km/h et d'accélérer de 0 à 100 en 3,6 secondes.

De son côté, la voiture médicale, avec le pilote Alan van der Merwe à son volant, délivre pas moins de 510 ch. Un minimum lorsque vous devez suivre de F1 pendant le premier tour de course, au cas où il y aurait un incident dans lequel vous devriez intervenir !