Nous faisons un bond dans le temps jusqu'aux années 1950 : à l'époque, de nombreuses célébrités conduisaient des Lancia, comme la très belle Aurelia. La plus belle version était la B24 Spider avec un V6 de 2,4 litres et une transmission transaxe.

Il a été remplacé après un an par le Cabriolet, un peu plus conventionnel, avec un pare-brise plus grand. Au total, seuls 240 exemplaires du Spider ont été produits. En 2014, l'un d'entre eux a été vendu aux enchères en parfait état pour plus de 1,8 million de dollars.