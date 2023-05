Quelques jours seulement après sa présentation, l'Aston Martin DB12 a déjà trouvé sa première maison. Lors du gala de l'amfAR qui s'est tenu à Cannes, la toute première DB12 a été vendue aux enchères pour 1,5 million d'euros.

C'est huit fois le prix catalogue, mais il faut noter que la vente de l'"Aston" avait un but noble : l'intégralité des recettes servira à financer la recherche contre le sida.

Elle est la star

La vente aux enchères s'est déroulée dans le cadre d'une soirée glamour, au cours de laquelle de nombreuses stars du cinéma et du spectacle ont défilé aux côtés de la DB12. Présentés sur scène par les acteurs Eva Longoria et James Marsden, les invités présents comprenaient Queen Latifa, Rebel Wilson, Heidi Klum et Bianca Balti.

Aston Martin DB12

Outre le cadre particulier dans lequel s'est déroulée la vente aux enchères, cette DB12 présentait un certain nombre de détails particuliers et uniques qui justifiaient le montant élevé de la vente. L'Aston Martin porte en effet sur le capot moteur les autographes de Fernando Alonso et de Lance Stroll, qui ont couru avec l'équipe de Formule 1 du même nom lors du Grand Prix de Monaco le week-end dernier.

En outre, la DB12 a été personnalisée par le département Q by Aston Martin, avec des badges spéciaux sur les flancs et des broderies dédiées sur les sièges.

680 ch pour la piste ou les longs trajets

Sous le capot de l'Aston Martin se trouve toujours le V8 4.0 biturbo de 680 ch et 800 Nm, associé à une transmission automatique à 8 rapports. Ce moteur non électrifié affiche un couple supérieur de 34 % à celui de la DB11 grâce à une série d'améliorations techniques, telles que l'augmentation du diamètre de la turbine, un système de refroidissement plus efficace et un circuit de lubrification qui supporte encore mieux le stress d'une utilisation sur circuit.

Aston Martin DB12

Les performances sont celles d'une véritable grand tourisme, avec un 0-100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 325 km/h. Bien qu'il n'ait pas encore été annoncé officiellement, le prix devrait commencer à partir de 200 000 euros au moins et, dans les mois à venir, nous verrons également la DB12 dans une version Volante avec un toit souple.