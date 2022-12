Les voitures de plus de 1 000 ch deviennent-elles un peu trop courantes ? Avec l'avènement de la voiture électrique, on ne peut pas affirmer le contraire. Ces dernières années, nous avons vu arriver pléthore de voitures dont la puissance dépasse les trois chiffres, un privilège qui était accordé auparavant aux Bugatti et à quelque rares supercars en édition limitée.

Tesla Model S Plaid, Lucid Air Sapphire, Lotus Evija, Pinifarina Battista, Rimac Nevera... Tous ces modèles dépassent les 1 000 ch, certains flirtent même avec les 2 000 ch, ils sont tous électriques et ils offrent tous des performances incroyables.

3 935 ch sur la piste

Aujourd'hui, ce ne sont pas toutes ces surpuissantes voitures électriques qui nous intéressent, mais plutôt un duel étonnant entre les plus "sages" des voitures électriques qui dépassent les 1 000 ch, et la plus puissante des voitures thermiques de série, la Bugatti Chiron.

La nouvelle Lucid Air Sapphire se frotte donc à l'étonnante Tesla Model S Plaid et à la Bugatti Chiron Pur Sport dans une vidéo publiée par les Américains de chez Hagerty.

Petit rappel des forces en présence : la Bugatti Chiron Pur Sport est la plus puissante des trois avec 1 500 ch issus de son W16 8,0 litres quadri-turbo. Vient ensuite la Lucid Air Sapphire de 1 200 ch et ses trois moteurs électriques, et ensuite la Tesla Model S Plaid de 1 020 ch, également avec trois moteurs électriques. Et pour rajouter un peu de piment à ce drag race, une Ducati Panigale V4 SP2 de 215 ch vient se frotter à ces beaux bébés.

La vidéo

La course en quelques chiffres

Ces trois modèles ont été testés sur un quart de miles, c'est-à-dire sur un 0 à 400 mètres départ-arrêté. Et comme vous pouvez le constater, ce sont les deux voitures électriques qui partent le plus vite. La Lucid Air Sapphire prend rapidement les devants, suivie de près par la Tesla Model S Plaid et la Bugatti Chiron.

La Lucid n'est pas beaucoup plus rapide que la Tesla pour atteindre les 100 km/h, avec 2,1 secondes annoncées par les deux constructeurs, mais avec un léger avantage de 0,03 seconde pour la Lucid. La Bugatti Chiron Pur Sport réclame 2,3 secondes dans cet exercice.

La Lucid parvient à atteindre une vitesse maximale de 251 km/h, tandis que la Tesla termine la course à 244,6 km/h. La vidéo montre que la Bugatti rattrape la Tesla à la fin et atteint une vitesse de 251 km/h. Au final, la Lucid parvient à franchir la ligne d'arrivée en 9,1 secondes, soit deux dixièmes de moins que la Tesla et la Bugatti, qui ont toutes deux terminées ce drag race en 9,3 secondes.

Même face à la Ducati Panigale V4 SP2, la Lucid Air Sapphire l'emporte. La course a été un peu plus serrée, mais la Lucid prend toujours l'avantage au démarrage. La Ducati aurait pu la rattraper sur une plus longue distance, puisqu'elle franchit la ligne plus à une vitesse de 252,6 km/h.