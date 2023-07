Il y a quelques semaines, Ferrari présentait la SF90 XX et dévoile aujourd'hui une autre création exceptionnelle. La KC23 est d'autant plus exclusive qu'elle restera une pièce unique sans plaque d'immatriculation puisqu'il s'agit d'un modèle réservé à la piste.

Basé sur la 488 GT3, cet exemplaire unique du Cheval Cabré équipé de portes papillon reprend les codes stylistiques de la Vision Gran Turismo et de l'Hypercar d'endurance 499P.

Ferrari KC23

18 Photos

La voiture donneuse, la 488 GT3 Evo, a subi d'importantes modifications, notamment au niveau de l'aérodynamique active grâce à des panneaux latéraux motorisés.

La livrée de course a disparu au profit d'une nouvelle peinture baptisée Gold Mercury, dont la finition rappelle l'aluminium grâce à du métal liquide incorporé dans la peinture à quatre couches.

Commandée par "un client très imaginatif, passionné et exigeant", la KC23 est dotée d'un gigantesque aileron arrière qui peut être retiré en option pour donner à la partie arrière un aspect plus lisse.

Bien que la voiture reste une pièce unique, Ferrari mentionne que le style de la KC23 donne un "aperçu séduisant" des futurs modèles. Alors que l'extérieur a été entièrement redessiné, l'intérieur conserve une configuration dépouillée avec deux sièges baquets et une variété de commutateurs repris de la 488 GT3 Evo. Il y a également un arceau de sécurité complet et un volant de course avec 16 commandes.

Ferrari ne précise pas si le V8 biturbo de 3,9 litres est resté inchangé par rapport à la voiture de course. Dans la 488 GT3 Evo lancée pour la saison 2020, le moteur produit 600 ch à 7 000 tr/min et 700 Nm à 6 000 tr/min, bien que la puissance dépende de la série de courses.