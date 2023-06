Des versions spéciales ont été créées à Maranello au fil des ans. Des évolutions de supercars qui donnent la chair de poule et qui poussent à l'extrême tous les aspects de ces voitures de légende. De la puissance à l'aérodynamique en passant par les matériaux et, bien sûr, les performances. C'est dans cette longue tradition que s'inscrivent les Ferrari SF90 XX Stradale et XX Spider. Il ne s'agit pas simplement de versions améliorées de l'Hypercar plug-in du Cavallino.

Elles ne sont pas non plus les filles directes du programme XX, qui a débuté en 2005 avec la FXX - une Enzo sous stéroïdes - et s'est poursuivi au fil des ans avec les FXX Evo, 599XX, FXX K et FXX-K EVO. En fait, il s'agit de l'union de deux mondes : celui des supercars dédiées aux circuits et celui des voitures de route aux performances redoutables. En effet, contrairement à tous les "missiles" mentionnés ci-dessus, les SF90 XX seront dotées d'une plaque d'immatriculation. Vous pourrez donc, si vous en avez les moyens, rouler avec ces modèles de prestiges sur piste, mais aussi sur route ouverte.

Le retour de l'aileron

Les photos montrent à quel point cet aileron est " imposant ". Une éruption de méchanceté combinée à un style qui, bien qu'exagéré à bien des égards, parvient à être élégant. L'équipe de design dirigée par Flavio Manzoni a créé une Hypercar qui s'éloigne des excès de la FXX-K et marque le retour de l'aileron arrière fixe, apparu pour la dernière fois sur une Ferrari de route en 1995 avec la F50.

Ferrari F50 Ferrari SF90 XX Spider

Mais que diriez-vous de parler d'esthétique plus tard ? Parce qu'il y a aussi beaucoup à dire sur la mécanique.

La puissance au rendez-vous

Cette nouvelle Ferrari est dotée d'un moteur V8 biturbo de 4 litres (nom de code F154FB) développant 797 ch, placé en position centrale arrière. Il est secondé par trois moteurs électriques : un à chaque roue avant et l'autre à l'arrière, entre le moteur et la boîte de vitesses, pour un total de 233 ch. Ils sont alimentés par une batterie lithium-ion. La puissance totale est de 1 030 ch, soit 30 ch de plus que la SF90 " classique ".

Ferrari SF90 XX Stradale

Le V8 a subi de nombreuses améliorations : polissage des conduits d'admission et d'échappement, nouveaux pistons, augmentation du taux de compression et suppression du système d'air secondaire pour gagner 3,5 kg.

Le son a également été amélioré en rapprochant la ligne de connexion entre le collecteur d'admission et le pare-flammes. Chez Ferrari, on affirme que de cette façon, même ceux qui se trouvent à l'intérieur du SF90 XX apprécieront mieux la sonorité du moteur.

La configuration plug-in de la voiture de base est donc conservée, mais elle est poussée à l'extrême et dotée de nouveaux réglages. Par exemple, les moteurs électriques peuvent donner une impulsion supplémentaire pendant quelques instants pour rendre la Ferrari SF90 XX encore plus vive. Ou encore la boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports, modifiée dans sa logique de changement de vitesse dérivée de celle de la Ferrari Daytona SP3.

Ferrari SF90 XX Spider

En revanche, l'ABS evo - déjà présent sur la 296 GTB - fait son apparition pour améliorer le freinage sur le sec en répartissant la puissance sur les quatre roues.

Comme nous l'avons mentionné, l'une des nouvelles caractéristiques est le boost supplémentaire dérivé de la F1, pour une fenêtre de temps définie. Disponible uniquement en mode "Qualifying", il permet à la Ferrari SF90 XX d'avoir un pic de puissance supplémentaire qui lui permet de gagner 0,25" sur un tour à Fiorano. Les chiffres officiels indiquent qu'elle peut passer de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes et atteindre 320 km/h en vitesse de pointe.

D'autres changements concernent les réglages, rigidifiés et dotés d'angles cinématiques dédiés à la conduite très, très sportive.

Ferrari SF90 XX Spider Ferrari SF90 XX Spider

Une beauté brutale

Dans ce genre d'hypercars, l'œil a aussi son rôle à jouer, et dans le cas de la Ferrari SF90 XX, l'œil est attiré par les formes sinueuses et méchantes, qui poussent à l'extrême les lignes de la SF90 originale. Des prises d'air plus nombreuses et mieux proportionnées, des appendices aérodynamiques imposants, l'aileron arrière fixe mentionné plus haut. Chaque élément a été créé pour rendre la nouvelle Hypercar du Cavallino aussi efficace que possible.

L'aileron arrière, par exemple, fournit 530 kg de force d'appui à 250 km/h, tandis que le diffuseur augmente la force d'appui de 45 kg. Tous les éléments en fibre de carbone aident la première voiture de route de Ferrari dans le programme XX à maintenir son poids à seulement 1 560 kg.

L'intérieur reprend l'ameublement des SF90 Stradale et Spider de série, en y ajoutant juste la bonne touche de course avec des tissus techniques pour les panneaux de porte, le tunnel central et les tapis de sol, laissant par endroits la fibre de carbone à la vue de tous.

Les sièges, conçus spécialement pour la Ferrari SF90 XX, sont entièrement nouveaux : structure tubulaire en fibre de carbone, supports spéciaux et système qui cache le mécanisme de déplacement du dossier, afin de donner l'impression d'être sur un siège monocoque.

Ferrari SF90 XX Stradale interni Ferrari SF90 XX Stradale interni

Le prix de l'exclusivité

Comme toutes les spéciales Ferrari, la SF90 XX sera également produite en série limitée : 799 exemplaires pour la SF90 XX Stradale et 599 pour la SF90 XX Spider. Les prix ? La Stradale est proposée à partir de 770 000 euros, le Spider à partir de 850 000 euros. Une sacrée augmentation par rapport aux tarifs des versions classiques : 440 000 euros pour la SF90 Stradale et 478 000 euros pour la SF90 Spider.

La faire rentrer dans son garage est réservé à une poignée de privilégiés. Nous, simples mortels, nous pouvons nous contenter de la "personnaliser" à l'aide du configurateur officiel.