Une nouvelle Ferrari va bientôt débouler sur le marché. Mais bien que la firme de Maranello existe depuis 83 ans, on ne compte réellement que quelques véritables "joyaux de la couronne" : la 250 GTO, la 288 GTO, la F40, la F50 (qui peut être sujet à débat), l’Enzo et LaFerrari.

Cette dernière a été dévoilé il y a un peu plus de 10 ans, en mars 2013 au Salon de Genève, donc une remplaçante s'impose. Cependant, ne vous attendez pas à la voir avant 2024. En attendant, voici une autre série de photos espion.

Galerie: Ferrari LaFerrari

2 Photos

Prise durant un jour de pluie et mettant cet énorme essuie-glace au travail, la nouvelle hypercar n'a pas hésité à montrer ses prises d'air massives. Regardez devant et au centre et vous remarquerez un autocollant haute tension, révélant indirectement que le prototype a un groupe moto-propulseur électrifié.

La carrosserie, assez folle, n'est finalement pas trop surprenante maintenant que nous avons vu les SF90 XX Stradale et Spider axées pour la piste. L'époque des designs épurés semble révolue car le nouveau cheval cabré a un ensemble aérodynamique beaucoup plus complexe que celui de LaFerrari avant lui.

Une édition limitée avec un V6 ?

Cela étant dit, il est trop tôt pour juger de l'apparence de la voiture puisque le prototype semble être fait d’un méli-mélo de pièces de carrosserie provisoires et définitives. Par exemple, ces doubles embouts d'échappement qui sortent de la voiture sont des faux car le vrai embout est monté au centre, caché derrière le maillage. Cet autocollant haute tension est également visible à l'arrière où le diffuseur géant est flanqué de rideaux d'air verticaux. On peut même se demander si ces feux arrière sont définitifs ou s’ils ont été temporairement empruntés à la SF90.

Galerie: Photos - Ferrari SF90 XX Stradale

4 Photos

Comme il est de convenance pour une voiture de ce niveau, la remplaçante de LaFerrari a des portes papillon à en juger par les découpes dans le toit. Quant à savoir quel type de moteur se cache là-dessous,, l'hybridation signifie généralement un moteur à combustion de plus faible cylindrée. Par conséquent, il pourrait y avoir moins de cylindres que le V12 de LaFerrari, donc soit un V8, soit même un V6.

Avec la voiture de course d'endurance 499P Le Mans utilisant un six cylindres dérivé de la 296 GTB/GT3, peut-être que la nouvelle voiture haut de gamme de Maranello réduira de moitié son nombre de cylindres.

Sur la base d'un calendrier non confirmé, le coupé sortira le premier l'année prochaine, suivi d'un cabriolet et d'un dérivé XX plus agressif encore. Au total, la production serait limitée à 828 voitures : 599 coupés, 199 cabriolets et 30 exemplaires de la XX.

À la manière typique de Ferrari, la plupart (sinon la totalité) des exemplaires ont probablement déjà trouvé leurs acheteurs. La SF90 XX que nous avons mentionné plus tôt a par exemple été dévoilé en tant qu'édition spéciale déjà épuisée.