Présentée au Mondial de l'Automobile de Paris en 1975, la Ferrari 308 GTB succède à la Dino 246 et complète la Dino 308 GT4 dans la gamme de Maranello. Peu de gens savent que la voiture de sport a une histoire très intéressante au cours des premières années de production lorsque la carrosserie du véhicule fut construite en fibre de verre pour réduire au maximum son poids. On pense que seulement 712 exemplaires avec une carrosserie en fibre de verre ont été assemblés, et l'une de ces unités va être mise aux enchères.

Construits par Carrozzeria Scaglietti, les premiers modèles de 308 GTB avaient une carrosserie entièrement en plastique renforcé de verre (GRP), ce qui entraînait un poids très faible d'environ 1 050 kilogrammes. En juin 1977, environ trois ans après le début de la production de la 308 GTB, Ferrari est passé aux carrosseries en acier, ce qui a augmenté le poids d'environ 150 kg. Ces modèles plus anciens et plus légers sont désormais très recherchés par les passionnés de Ferrari.

Une 308 made in USA

Le faible poids des premières voitures était combiné à un V8 transversal de 2,9 litres monté à l'arrière et couplé à une transmission manuelle à cinq vitesses. Les nouveaux exemplaires livrés aux États-Unis, comme celui-ci, avaient une puissance de 237 chevaux à 6 600 tr/min, ce qui était légèrement en baisse par rapport aux voitures des spécifications européennes en raison des réglementations sur les émissions aux États-Unis.

Cette voiture particulière a été assemblée en juin 1976, environ un an avant la fin de la production de la 308 GTB avec des carrosseries en fibre de verre. Elle a changé de mains plusieurs fois au cours des années suivantes, se retrouvant chez son propriétaire actuel avec seulement 15 428 kilomètres au compteur. Elle sera proposée aux enchères par RM Sotheby's à Monterey, du 17 au 19 août.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la voiture a subi des dommages à l'avant et au pare-brise mais apparemment, il ne manque aucune pièce et elle est un bon candidat pour la restauration. Surtout compte tenu du fait qu’elle conserve son moteur et sa boîte de vitesses d'origine.