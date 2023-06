Mansory n'est pas étranger à la construction de bolides qu’on pourrait qualifier de sauvages. Le spécialiste du marché secondaire et du tuning n'a aucune crainte lorsqu'il s'agit de modifier le style des voitures de performance d'aujourd'hui. Sa dernière en date est une Ferrari peaufinée qui bénéficie d'une amélioration massive des performances et d'un kit carrosserie agressif qui la distingue de toutes les autres.

Une édition très limitée

Cette nouvelle version, la F9XX Tempesta Celeste basée sur la Ferrari SF90 Spider, est limitée à seulement trois exemplaires. Mansory a présenté un exemple gris-bleu plus tôt cette année, et celui-ci est fini en blanc, ce qui fait que le kit carrosserie en fibre de carbone ressort vraiment sur la voiture. La société a ajouté un kit aérodynamique extrême avec une tonne d'accessoires en fibre de carbone forgé, y compris un aileron arrière en deux parties.

Le kit carrosserie est assez agressif, avec des prises d'air avant élargies et un double diffuseur arrière audacieux. Il a des ailettes latérales audacieuses un peu partout et notamment à l’avant ce qui améliore la force d'appui partout sur la voiture.

Galerie: Ferrari SF90 Spider

11 Photos

Mansory a retravaillé le moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres pour augmenter la puissance globale de l'hybride. Le moteur produit à lui seul 980 chevaux et 980 Nm de couple dans la Ferrari, produisant une puissance combinée de 1 100 chevaux lorsqu'il est associé aux trois moteurs électriques de la voiture. La SF90 standard produit 986 ch grâce à son groupe moto-propulseur hybride mais celui de Mansory peut envoyer la Tempesta Celeste à 100 km/h en seulement 2,4 secondes, et le cabriolet atteint une vitesse maximale de 355 km/h.

Chez Mansory, tout le monde y passe

Mansory a laissé le système d'entraînement électrique inchangé, se concentrant plutôt sur le renforcement du moteur à combustion. Cependant, le tuner n'a pas détaillé comment il a spécifiquement créé la puissance supplémentaire. Mansory a probablement mis à jour le logiciel, l'échappement et d'autres composants matériels de la voiture.

Le spécialiste termine l’intérieur de la F9XX en bleu clair et en blanc avec des sièges contrastés. Mansory a enveloppé les sièges sport en carbone et le reste de cuir de haute qualité, avec des accents de carbone partout. La Ferrari porte également des jantes forgées ultralégères nouvellement conçues qui mesurent 21 et 22 pouces à l'avant et à l'arrière.

Galerie: Audi RSQ8 by Mansory

2 Photos

La société ne fabriquera que trois supercars F9XX Tempesta Celeste. Cependant, Mansory propose un catalogue robuste de mises à niveau pour un assortiment de marques et de modèles. La Cadillac Escalade a récemment été mise à niveau avec des roues gargantuesques de 26 pouces et une modeste augmentation des performances, et Mansory a également transformé le RSQ8 (voir ci-dessus). La société s'est aussi essayée à des produits moins puissants et a récemment lancé une voiturette de golf de 10 chevaux avec réfrigérateur.