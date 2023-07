Mercedes a présenté secrètement un prototype presque de série de la deuxième génération de l'AMG GT Coupé au Festival de vitesse de Goodwood 2023 le week-end dernier. Sous un déguisement coloré, la rivale de la Porsche 911 a gravi la célèbre colline et s'est laissée aller dans l'un des virages, en raison de l'humidité de la piste. Pour plaire à la foule, le pilote a effectué quelques donuts, mais le dernier ne s'est pas déroulé comme prévu.

La nouvelle AMG GT à deux portes s'est légèrement écartée de la trajectoire en montant sur le talus d'herbe et en touchant doucement la paille. La voiture ne semble pas avoir subi de dommages importants, même si le diffuseur avant a pu être un peu abîmé. Les prototypes ont de toute façon une fin tragique puisque la plupart d'entre eux vont à la casse, à l'exception de ceux que les constructeurs décident de conserver pour la postérité.

Photos espion Mercedes-AMG GT Coupe PHEV

11 Photos

À en juger par le design des quatre sorties d'échappement, cette AMG GT Coupé semble être un modèle haut de gamme de type "63", puisque les modèles inférieurs de type "53" et "43" ont des sorties rondes. Alors que des prototypes hybrides rechargeables ont déjà été aperçus, cette voiture ne dispose pas d'un groupe motopropulseur électrifié puisqu'il manque le port de recharge sur le pare-chocs arrière. On a l'impression qu'un V8 se trouve sous ce long capot, et nous avons pu entendre de nombreux bruits de moteur.

Sous la livrée colorée se cache apparemment la carrosserie de série, avec les feux définitifs et tout le reste. Elle semble déjà très élégante, ce qui n'est pas une surprise puisque la nouvelle GT devrait ressembler à un SL coupé. Les deux voitures ont été développées conjointement par AMG et devraient avoir en grande partie le même équipement, bien que la GT soit la plus sportive alors que la SL est plus une voiture de tourisme de luxe.

Mercedes a déjà révélé la nouvelle AMG GT à huis clos à ceux qui ont payé 450 euros pour assister à l'AMG GT Live Sneak Preview à Affalterbach. Organisé par groupes de 24 personnes maximum, l'événement s'est déroulé entre le 10 et le 13 juillet, avant le Festival de vitesse de Goodwood. Les participants ont eu l'occasion de visiter l'usine où la magie opère et de prendre le volant de la SL 63, de la C63 S E Performance et de la EQE 53 entièrement électrique.

La firme à l'étoile n'a toujours pas annoncé la date de la première mondiale. Étant donné que certains ont déjà vu la voiture et qu'un prototype a été présenté à Goodwood, il est certain que la présentation publique aura lieu prochainement, vraisemblablement dans quelques semaines. La première en ligne sera probablement suivie d'une véritable présentation au début du mois de septembre à l'IAA de Munich en Allemagne. Peut-être la verrons-nous également plus tard dans le mois au NAIAS 2023 de Detroit.