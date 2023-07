Le Mercedes-AMG GLC est la version sportive du Mercedes-Benz GLC, offrant plus de puissance et un style plus agressif. La version "coupé" du petit SUV combine ces performances avec un style fastback plus sportif qui le fait ressembler davantage à une Classe C AMG haute qu'à un SUV. Une nouvelle version du GLC Coupé est attendue dans le courant de l'année et a été aperçue à plusieurs reprises ces derniers jours.

Des photos prises en janvier près du siège d'AMG montraient une version camouflée du GLC 43 Coupé. En avril, des clichés plus récents du GLC 63 Coupé ont été pris, avec de maigres protections sur les boucliers avant et arrière. Cela a conduit à plusieurs rendus partagés par Kolesa.ru et maintenant à cette vidéo de walkoARTvideos.

Galerie: Mercedes-Benz GLC Coupé (2023)

3 Photos

Nous avons également eu l'occasion de conduire la Mercedes-Benz Classe GLC 2024 le mois dernier et nous l'avons considérée comme "une alternative plus sympathique à la BMW X4 ou à l'Audi Q5 Sportback". Le GLC Coupé ordinaire utilise un groupe motopropulseur hybride de 48 volts avec un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres pour produire 255 chevaux et 399 nm de couple, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 Km/h en 6,2 secondes.

La bonne nouvelle, c'est que le groupe motopropulseur du nouveau GLC Coupé AMG devrait produire 671 chevaux, soit 286 chevaux de plus que le GLC 43 actuel, ce qui lui permettrait d'atteindre le 0 à 100 en trois secondes environ. Cependant, alors que les véhicules AMG précédents s'appuyaient sur une cylindrée plus importante provenant d'un V8 ou d'un V6, le nouveau GLC 63 Coupé partagera le quatre cylindres hybride de 2,0 litres de la Classe C AMG.

Le nouveau Mercedes-AMG GLC Coupé sera légèrement plus large et plus long que son prédécesseur et sera doté d'une calandre spécifique à AMG avec un pare-chocs avant modifié et des prises d'air plus grandes. Les flancs seront dotés de jupes latérales plus prononcées et d'un diffuseur agressif avec quatre sorties d'échappement à l'arrière. Nous n'avons pas encore reçu de confirmation quant à son lancement officiel, mais nous nous attendons à ce qu'elle fasse ses débuts dans le courant de l'année 2024.

