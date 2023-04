Le coupé AMG GLC 63 est loin d'être un modèle avec un moteur de 6,3 litres, mais malgré son nom déroutant, il donne satisfaction à Mercedes. Pour sa deuxième version à venir, il s'éloignera encore plus du surnom "63" puisque le puissant V8 de 4,0 litres, du modèle sortant, fera place à un groupe hybride de quatre cylindres. Avant sa sortie officielle, le SUV hautes performances a été espionné lors des derniers tests au Nürburgring.

Il est plus visible que jamais et les zones camouflées restantes ne cachent vraiment rien que nous n'ayons jamais vu auparavant. Il aura une apparence un peu plus agressive que le coupé GLC en version AMG Line, mais sans les détails de conception trouvés sur un BMW X3 M. Il sera certainement moins flashy que son rival de Munich, tout comme le C63 n'est pas aussi visuellement tape-à-l’oeil que la M3.

Galerie: Photos espion du Mercedes-AMG GLC 63 Coupe

11 Photos

Beaucoup de puissance et de vitesse?

Comme c'est le cas avec le GLC Coupé classique, l’AMG 63 devrait être un peu plus large et plus long que son prédécesseur. Sa configuration hybride rechargeable complexe devrait être bonne pour 671 chevaux et un couple monstrueux de 1 020 Newton-mètres dans un SUV qui, pourtant, n’atteindra probablement pas le 0 à 100 en 3,3 secondes comme la berline C63.

Pour quelle raison ? La logique nous dit que le SUV aura un poids à vide légèrement plus élevé. Les deux partageront le moteur M139 que l'on retrouve dans les voitures compactes "45" mais installé de manière longitudinale.

Avec ce groupe moto-propulseur électrifié ultra-puissant, vous devrez probablement attendre l'année prochaine quand AMG présentera une version 63 du coupé Mercedes CLE. Ce sera un nouveau modèle destiné à remplacer à la fois le coupé de classe C celui de classe E.

Vu que le nouveau venu de l'étoile à trois branches continue de se décoller du camouflage, cela nous indique qu'une révélation officielle de l'AMG GLC 63 Coupé aura lieu dans les mois à venir.