La prochaine Mercedes EQG sera le premier véhicule électrique à utiliser des anodes à base de silicium, qui seront fournies par la société californienne de matériaux de batterie Sila Nanotechnologies. Le matériau de la batterie "Titan Silicon" est en préparation depuis plusieurs années et est maintenant enfin disponible dans le commerce, Mercedes étant le premier constructeur automobile, actif, à la recevoir.

Sila affirme que Titan Silicon est le "premier remplacement d'anode entièrement en graphite, sûr, propre et éprouvé sur le marché, conçu pour une échelle de masse afin d'augmenter considérablement les performances des véhicules électriques". Qu'est-ce que cela signifie, en réalité ? Une augmentation de l'autonomie d'environ 20% par rapport à la technologie de batterie existante, ainsi que des vitesses de charge considérablement améliorées.

Un monstre en devenir

De plus, le matériau de la batterie de Sila est meilleur pour l'environnement. Pendant la phase de production, Titan Silicon génère 50% à 75% moins de CO2 par kWh que le graphite. Il peut également stocker 10 fois plus de charge que ce dernier.

Sila veut que son matériau Titan Silicon alimente 1 million de véhicules électriques d'ici 2028. Cela commencera par l'EQG, qui devrait être lancé fin 2024.

L'EQG devrait avoir une disposition à quatre moteurs, ce qui va entraîner des quantités énormes de puissance. Le G-Wagon électrifié devrait également avoir une autonomie de plus de 482 kilomètres, en partie grâce à Titan Silicon. Il partagera très probablement un châssis avec l'ICE G-Wagon, qui devrait faire l'objet d'un lifting plus tard cette année. Le design intérieur et général de l'EQG de production devrait également être presque identique à celui de la Classe G ordinaire, à l'exception d'un ou deux éléments qui aideront à le distinguer en tant que véhicule électrique.

Étant donné que la Mercedes Classe G à moteur traditionnel commence à 149 650 €, nous estimons que la variante électrifiée aura, comme point de départ, un prix d’environ 170 000 à 199 000 €.