La Hyundai Ioniq 5 N s'avère être une redoutable voiture de dragster. Le petit crossover électrique a récemment ridiculisé plusieurs SUV haut de gamme et puissants, dont une Lamborghini Urus et une Mercedes-AMG G63 réglée par Brabus. Aujourd'hui, il déchaîne sa fureur sur un adversaire plus approprié : la Mercedes-AMG GT.

Le coupé est équipé du moteur V8 biturbo de 4,0 litres d'AMG, qui délivre 585 chevaux aux quatre roues. La Hyundai est équipée de deux moteurs électriques qui lui permettent de bénéficier d'une transmission intégrale, l'ensemble produisant 650 chevaux. L'AMG a un avantage de poids, puisqu'elle pèse environ 135 kg de moins que le crossover électrique.

La Hyundai est un véhicule familial rapide. Elle a devancé le coupé dès le premier passage et est restée en tête après la ligne d'arrivée. La GT a pris un bien meilleur départ dans la seconde course, s'élançant devant la 5 N, mais l'EV a rattrapé l'AMG et l'a devancée d'un pare-chocs jusqu'à la ligne d'arrivée. Les deux voitures ont bouclé le quart de mille en 11,4 secondes - impressionnant pour un crossover familial électrique qui peut créer de faux changements de vitesse et les bruits d'échappement correspondants.

La Ioniq dispose également de quelques astuces logicielles qui ont été déployées pendant les courses sur route. Les faux changements de vitesse de l'EV ne l'ont pas aidé contre l'AMG, qui s'est inclinée avec un écart considérable. Cependant, un simple changement de réglage et une pression sur le bouton « boost » de la Ioniq ont fait de la deuxième manche une course complètement différente, la Hyundai laissant la Mercedes derrière elle.

Nous vivons une époque folle où des crossovers Hyundai à prix raisonnable surpassent des voitures de sport à six chiffres en ligne droite, mais c'est là le grand avantage des véhicules électriques à batterie. Ils démocratisent la puissance, et on a l'impression que la 5 N n'est que le début d'une nouvelle ère de voitures performantes qui pourraient modifier la hiérarchie automobile fondée sur la puissance de combustion.