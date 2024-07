La Mercedes-AMG GT63 est déjà une véritable fusée. Mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'il s'agit davantage d'une voiture de grand tourisme que d'une voiture de piste à part entière. C'est là que cette voiture, le nouveau modèle GT63 Pro, entre en jeu. Elle bénéficie d'une puissance accrue, d'une aérodynamique améliorée et, surtout, d'un refroidissement supplémentaire pour le moteur et le système de transmission intégrale.

La Mercedes-AMG GT63 Pro 2025 bénéficie de 26 chevaux et de 50 Nm de couple supplémentaires par rapport au modèle standard. Le V8 biturbo de 4,0 litres développe désormais 603 chevaux et 850 Nm, ce qui permet d'atteindre le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et le 0 à 200 km/h en seulement 10,9 secondes. C'est une demi-seconde de moins que la GT63 normale, selon Mercedes, avec une vitesse de pointe gigantesque de 317 km/h.

Mais ce n'est pas l'augmentation de la puissance qui fait de la GT63 une meilleure voiture de piste. L'aérodynamique et le refroidissement sont des éléments bien plus importants du puzzle, et le modèle Pro dispose de ces deux éléments en plus grand nombre. Le moteur reçoit deux nouveaux radiateurs renforcés, montés dans les passages de roue avant pour améliorer l'efficacité. Les deux différentiels et la boîte de transfert reçoivent également leurs propres radiateurs avec des pompes à eau pour maintenir les performances du système de traction intégrale sur les longues sessions de piste.

Le bouclier avant de la GT63 Pro a été redessiné avec davantage de déflecteurs d'air et des prises d'air plus grandes. Un panneau d'air actif situé dans le nez de la voiture permet de contrôler le passage de l'air en fonction de la vitesse et des besoins de refroidissement. Au total, Mercedes affirme avoir éliminé 30 kg de portance sur l'essieu avant. D'autres déflecteurs d'air astucieux et des ailettes montées sur le soubassement, ainsi qu'un grand aileron fixe à l'arrière, contribuent à augmenter la force d'appui sur l'essieu arrière de 10 kg.

La Pro est équipée de série de freins en carbone-céramique. Avec des disques de 16,5 pouces et des étriers à six pistons, il s'agit du plus grand jeu de freins céramiques de série d'AMG actuellement en vente. Les dos des disques sont en titane, ce qui réduit les masses non suspendues (ce dont cette voiture a désespérément besoin). La voiture est également équipée de jantes forgées légères de 21 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 5. Des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 ultra-accrocheurs sont disponibles en option gratuite.

La suspension à liaison hydraulique d'AMG est également de série sur la Pro. Il y a aussi les roues arrière directrices, les sièges baquets AMG Performance et une multitude de fibres de carbone à l'extérieur et à l'intérieur. Nous pensons que la seule option sera la peinture, si vous optez pour une couleur flashy.

La Mercedes-AMG GT63 Pro 2025 sera présentée pour la première fois au Festival de vitesse de Goodwood ce week-end, et les livraisons sont attendues pour l'année prochaine. Mercedes ne mentionne pas de prix, mais nous nous attendons à ce qu'elle soit un peu plus chère que le modèle de base.