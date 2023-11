- Grenade, Espagne

Ce modèle 2024 marque la deuxième génération de la GT. Si son histoire commence avec la SLS, sa cousine la plus proche aujourd'hui est la SL Roadster. Elle s'est allongée de plus de 10 cm, et la carrosserie a été entièrement renouvelée depuis la dernière fois que nous avons vu le coupé deux portes en 2021. Mais les changements fondamentaux apportés à Affalterbach ne se limitent pas à l'apparence.

Si vous espériez une voiture à propulsion, tant pis pour vous. La nouvelle GT est équipée de série de la transmission intégrale 4MATIC+ qui maintient la puissance à une répartition 50/50 entre l'avant et l'arrière, ou la transmet entièrement à l'arrière en fonction de la situation. L'ancienne boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports a été remplacée par une boîte automatique à neuf rapports avec embrayage multidisque humide, et le V8 biturbo de 4,0 litres produit plus de couple.

Caractéristiques techniques Mercedes-AMG GT63 2024 Moteur V8 biturbo de 4,0 litres Puissance 577 chevaux 0 à 100 km/h 3.1 secondes Vitesse maximale 312 km/h Prix de départ 150 000 $ (env 138 000 €)

Et il n'y a pas que les performances qui bénéficient d'une mise à jour importante pour 2024. Le nouveau système d'infodivertissement MBUX est doté d'un grand écran, les aides à la conduite sont plus nombreuses et l'espace de chargement atteint près de 24 pieds cubes, soit plus que le coffre du GLC SUV.

Le V8 fait des merveilles

Alors que les acheteurs pourront choisir la GT55 de base avec 469 chevaux , notre modèle d'essai est la GT63, qui développe 577 chevaux. La vitesse maximale est de 310 km/h et Mercedes affirme qu'elle peut abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes. Nous n'avons pas eu l'occasion de tester cette affirmation sur la route de montagne, mais nous n'avons aucune raison d'en douter. Cette chose est effrayante de rapidité.

Les modes de conduite requis sont les suivants : Dégradé, Confort, Sport, Sport+, Course et Individuel. En mode dégradé, l'accélérateur est mis en sourdine, la boîte de vitesses est paresseuse et le couple est doux, afin que nous ne sortions pas de la route. Le mode Confort est le meilleur pour la conduite quotidienne, mais le mode Sport est vraiment notre préféré.

En mode Sport, les changements de vitesse sont plus rapides et l'accélérateur plus ferme, avec juste ce qu'il faut de contrôle pour faire de nous un meilleur pilote. Le mode Sport+ relâche le contrôle et laisse la voiture s'échapper un peu, ce qui est amusant, mais aussi un peu effrayant dans une voiture très chère qui n'est pas la notre. De plus, la direction à taux variable semble intervenir en milieu de virage en Sport+, obligeant le conducteur à effectuer des corrections en milieu de virage. Il est préférable de réserver le mode Race à la conduite sur circuit, là où il n'y a pas de dénivelés abrupts ni de circulation en sens inverse.

Néanmoins, en mode Sport, le V8 se fait entendre de manière éclatante, le moteur atteignant presque la ligne rouge avant que la boîte à neuf rapports n'enclenche la vitesse suivante. Il y a des palettes de changement de vitesse, mais cette voiture fait si bien son travail toute seule que la nécessité de les utiliser ne se fait pas souvent sentir. Devant un virage serré, nous freinons brusquement et nous nous apercevons que nous l'avons fait trop tôt, en entrant dans le virage beaucoup trop lentement. La transmission rétrograde au freinage, ce qui nous permet au moins d'avoir tout le couple nécessaire pour sortir. Dans le virage suivant, nous freinons un peu plus tard, mais encore une fois, nous sommes trop tôt. Il y a tellement d'adhérence que nous avons l'impression de ne pas avoir besoin de ralentir.

Premièrement, la GT est chaussée de pneus Micheline Pilot S5 et ils sont énormes - 305/30ZR à l'arrière et 295/30ZR à l'avant, tous deux montés sur des jantes de 21 pouces. La direction arrière déphase les roues à des vitesses inférieures à 100 km/h, de sorte que les virages sont nets et tout à fait agréables. Cependant, la sauce secrète se trouve dans le système antiroulis hydraulique. La GT n'a pas de barre antiroulis mécanique à l'avant ou à l'arrière. Au lieu de cela, un système hydraulique relie tous les amortisseurs, l'huile étant acheminée dans un amortisseur là où elle est nécessaire. Lorsque la voiture aborde un virage, l'huile est pompée vers les amortisseurs extérieurs, ce qui permet de contrer le mouvement de roulis de la voiture et d'améliorer le carrossage. Un meilleur carrossage signifie plus de pneus sur la route, une meilleure adhérence et plus de plaisir.

Ce système relie également le côté compression d'un amortisseur au côté rebond de l'autre. Mercedes affirme que cela permet à la GT d'avoir un taux de ressort de roulis infini, ce qui augmente le confort. Après tout, une barre stabilisatrice mécanique fonctionne essentiellement avec un taux de ressort fixe.

Cependant, le système est toujours réglé pour être plutôt rigide. La conduite est posée, certes, mais elle est loin de la douceur que nous attendons d'une voiture dite "GT". Après tout, une voiture de grand tourisme n'est-elle pas censée être capable de rouler facilement sur la Pacific Coast Highway et de se transformer en monstre de virage dans les collines ? Nous ne nous attendons pas à une qualité de conduite exceptionnelle, mais nous ressentons chaque imperfection de la chaussée avec une précision qui fait mal aux os. La bonne nouvelle, c'est que la direction s'assouplit ici et que l'accélérateur n'est plus aussi sensible.

Vous pouvez également modérer vos attentes en matière de silence de roulement lorsque vous vous contentez de rouler à vitesse de croisière. La GT sacrifie l'insonorisation au profit du poids - bien que Mercedes n'ait pas encore révélé le chiffre sur la balance. Si le bruit du moteur est fantastique lorsque nous appuyons sur l'accélérateur, le bruit du vent et de la route qui s'insinue dans l'habitacle lorsque nous nous baladons sur l'autoroute devient vite désagréable.

Nouveau MBUX, qui s'en soucie ?

Cependant, la voiture dispose d'autres fonctionnalités qui facilitent la conduite. L'assistance au changement de voie fait le travail à votre place si vous le signalez au préalable. Il y a aussi l'assistance au maintien de la voie, l'assistance à la direction, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse adaptatif. Personnellement, nous apprécions l'assistance aux angles morts avec alerte de sortie qui peut détecter un vélo ou un véhicule venant en sens inverse et émettre une alerte si nous approchons ne serait-ce que la main de la poignée de la portière.

Le tableau de bord est configurable en 12,3 pouces, mais nous adorons l'écran tactile de 11,9 pouces orienté vers le visage, qui utilise le dernier logiciel d'infodivertissement MBUX. Nous apprécions le fait que toutes les icônes soient regroupées sur un seul écran, sans qu'il soit nécessaire de naviguer pour voir les fonctions, et que les commandes du système de chauffage, de ventilation et de climatisation soient affichées en permanence sur l'écran, ce qui évite de devoir fouiller dans les menus pour les trouver.

Si, comme nous, vous êtes un peu accro à la navigation, vous apprécierez l'option what3words qui permet d'entrer une destination. Ici, le monde est divisé en carrés de trois mètres sur trois, et trois mots sont attribués à chaque carré. Il suffit d'entrer ces trois mots pour que la navigation trouve le meilleur itinéraire pour se rendre à cet endroit. C'est très utile pour trouver une destination sans adresse postale. La réalité augmentée superpose également des flèches et d'autres icônes utiles sur un flux vidéo orienté vers l'avant pour aider les conducteurs à trouver leur destination. C'est vraiment génial.

Vous pouvez également contrôler le système à l'aide de votre voix. En disant "Hey Mercedes", vous réveillez l'assistant et vous pouvez alors utiliser un langage naturel comme "J'ai froid" ou "Trouver la station-service la plus proche" comme commandes. Vous pouvez même lui demander de vous raconter une blague. Elles sont terribles, mais ce sont techniquement des blagues.

L'ergonomie de l'habitacle s'est également beaucoup améliorée. L'étrange levier de vitesses qui était placé maladroitement à l'arrière de la console centrale a disparu, remplacé par une tige sur la colonne de direction. Il y a également plus de rangement à l'avant pour les petits objets, bien que les poches des portières soient toujours aussi minuscules. Les sièges Performance (en option) offrent un bon soutien lors de la conduite, mais sont beaucoup trop durs pour une conduite sur de longues distances. Les sièges de série sont beaucoup plus moelleux et disposent même d'une fonction de massage.

Ce coupé deux portes dispose également d'une banquette arrière en option. Cependant, il est préférable de la réserver aux enfants ou à vos plus grands ennemis, car l'espace à l'arrière est à peine suffisant.

Une meilleure GT

Dans l'ensemble, la Mercedes-AMG GT63 2024 est une amélioration par rapport à ce qui était déjà une très bonne voiture. Le système de traction intégrale aide à la tenue de route, que ce soit par temps ensoleillé ou par mauvais temps, et le système antiroulis hydraulique est très efficace.

Cependant, avec son mode Confort inconfortable, nous ne sommes pas sûrs que la GT63 soit une voiture de grand tourisme. Bien sûr, l'espace de chargement est énorme et il y a beaucoup de technologie pour rendre la conduite agréable et facile, mais nous voulons un peu plus de confort sur un voyage de longue durée.

Non pas que nous fassions partie de la population visée par cette voiture. Bien que Mercedes n'ait pas encore annoncé de prix, nous nous attendons à ce qu'il commence à dépasser les 138 000 euros lorsqu'il arrivera chez les concessionnaires au cours de la première moitié de l'année 2024.