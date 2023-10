- Ann Arbor, Michigan

La plupart des voitures sont de simples produits de consommation. Vous avez forcément besoin de quelque chose pour vous rendre au travail, pour emmener les enfants à l'école... Qu'il s'agisse d'un moyen de transport "de base" ou d'une voiture de luxe ou de sport, nous avons tendance à garder nos véhicules aussi longtemps qu'ils remplissent leurs rôles dans nos vies. Après une semaine passée à bord de la Porsche 911 Carrera T, je dirais que cette voiture appartient à une tout autre catégorie. À l'instar d'une belle montre mécanique ou d'un bijou précieux pour une occasion spéciale, il s'agit d'une voiture neuve que l'on achète non seulement pour soi, mais aussi pour la garder dans la famille.

En 2023, alors que nous franchissons le cap de l'ère des véhicules électriques, la 911 T semble représenter non seulement ce dont le modèle est capable aujourd'hui, mais aussi le reflet parfait de sa généalogie. La T est rapide, certes, mais aussi sensible, subtile et sublime sur une grande route.

Voici la formule : Un moteur turbocompressé de 3,0 litres à six cylindres à plat est installé au-dessus de l'essieu arrière, développant 339 chevaux, produisant un son d'échappement saisissant (et incomparable) près des 7 500 tours/minute de la plage de régime.

L'expérience de la direction est peut-être un peu moins riche en sensations de la route que dans les générations précédentes de 911, mais elle reste communicative et rapide. Nous avons pris la fuite un vendredi matin, avec l'intention de transformer notre sortie café en une promenade rapide sur quelques kilomètres de route sinueuse, et nous nous sommes retrouvés trois villes plus loin avec un grand sourire et une compréhension plus profonde du génie de Porsche en matière de réglage de direction.

Dans cinq, dix ou cent ans, cette Porsche 911 T sera un moyen satisfaisant de s'évader pendant quelques heures. L'un des aspects que nous apprécions le plus dans la 911, c'est qu'elle passe facilement du statut de voiture de sport à celui de supercar en empruntant la bonne route et en changeant l'attitude du conducteur. Cette 911 Carrera T particulière est, selon nous, la parfaite répartition de ces attributs et, par conséquent, une voiture à léguer à vos enfants, petits-enfants et plus !