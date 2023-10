Avec un prix de départ de 308 976 €, la Porsche 911 S/T 2024 n'est pas bon marché. C'est actuellement le modèle le plus léger de la famille 911 et c'est à coup sûr une future pièce de collection.

Peu de gens peuvent s'offrir une voiture à plus de 300 000 euros et il semble que même ceux qui peuvent en acheter une ne pourront pas en devenir pleinement propriétaires au cours des 12 premiers mois. Vous ne comprenez pas ? Frank Moser, responsable des gammes Porsche 911 et Porsche 718 chez le constructeur automobile, l'explique lors d'une table ronde avec les médias présents à la Rennsport Reunion 7.

"Lorsque la 911 S/T, marquant les 60 ans de la 911, a été présentée, nous avons reçu un intérêt sans précédent pour la voiture, dépassant de loin le nombre de voitures destinées aux États-Unis. Nous voulons nous assurer que les voitures seront vendues aux vrais passionnés, afin qu'ils puissent les conduire et les apprécier pendant des années." "C'est pourquoi les personnes qui se verront attribuer une 911 S/T aux États-Unis devront respecter une période de conservation minimale convenue, fixée à un an. En pratique, cela signifie que les voitures aux États-Unis seront d'abord louées pendant cette période avant que la propriété ne soit transférée."

Moser a également précisé que ce processus était propre à la 911 S/T et que les premières voitures des clients devraient arriver au printemps de l'année prochaine. Ce modèle est de loin le plus onéreux de la famille 992, et c'est aussi la Porsche neuve la plus chère que l'on puisse acheter aujourd'hui.

Malgré cette impossibilité de vente sur lors de la première année, cela n'exclue pas que certains propriétaires décident de vendre leur Porsche 911 S/T après cette période d'interdiction. Porsche veut bloquer ces revendeurs avec son nouveau contrat de propriété. Cette interdiction de vente devrait également être appliquée sur les modèles vendus en Europe et dans le reste du monde.

La meilleure des 911 ?

Mais, d'une manière générale, la 911 S/T en vaut-elle la peine ? Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit actuellement de la nouvelle 911 la plus légère, et avec un flat-six de 518 ch emprunté à la 911 GT3 RS sous le capot, elle ne manque certainement pas de puissance non plus.

Chacun des 1 963 exemplaires prévus pour la production est équipé d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Bien sûr, nous ne sommes pas convaincus par le programme Paint to Sample Plus de Porsche, d'une valeur de 41 000 €, qui permet de peindre votre 911 S/T dans "n'importe quelle couleur unie ou métallisée techniquement réalisable sur la base d'un échantillon de couleur soumis", mais à part cela, la voiture vaut probablement chaque centime.