La 911 GT3 R rennsport n'était pas la seule première mondiale célébrée par Porsche ce week-end sur le Weathertech Raceway Laguna Seca en Californie. Lors du même événement de la Rennsport Reunion 7, une 718 Cayman GT4 RS spéciale, dont seuls deux exemplaires seront construits, a également été présentée.

Cette voiture de route orientée vers la course a été développée en collaboration avec TAG Heuer pour célébrer le coupé 550 qui a participé à la Carrera Panamericana en 1953. Le modèle spécial exclusif arrive environ un an après la 911 S Cabriolet Panamericana Special, présentée à l'occasion de la première participation de Porsche à la Carrera Panamericana en 1952 avec la 356 S Cabriolet. Le modèle qui lui succède est basé sur le plus puissant des 718 Cayman et sera conduit par le pilote de course, acteur et ambassadeur de la marque TAG Heuer Patrick Dempsey lors de l'édition 2023 de la Carrera Panamericana.

La Porsche 718 Cayman GT4 RS TAG Heuer x Porsche - Legends of Panamericana porte non seulement un nom incroyablement long, mais aussi les numéros 152 et 154, respectivement sur les portes et sur le toit, en référence aux voitures de course. Les deux sont peintes en Le Mans Silver Metallic. Cette couleur était déjà présente sur la 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition, que Porsche France a présentée fin juin à l'occasion du centenaire de la légendaire course d'endurance.

Les plaques d'extrémité de l'aileron arrière et le capot moteur portent le logo TAG Heuer, tout comme les caches des moyeux de roue des jantes à fermeture centrale et le boîtier du filtre à air qui transparaît à travers la lunette arrière. Un motif Pégase rend hommage à la 550 Spyder - l'une des premières voitures de course avec des autocollants de sponsor. Ce cheval ailé faisait alors partie du logo de la Mobil Oil.

L'habitacle présente d'autres accents particuliers : Porsche y a ajouté une couture croisée vert, blanc et rouge qui symbolise le drapeau mexicain. Les seuils de porte sont ornés de l'inscription "GT4 RS Panamericana Special", tandis que les appuie-tête présentent une casquette de pilote de course de la vieille école, que l'on retrouve également sur les bouchons de valve. Entre les sièges, le logo TAG Heuer est estampé sur l'accoudoir.

La voiture portant le numéro 154 est également un peu plus spéciale avec un chronomètre TAG Heuer sur la console centrale. Il ne peut pas être acheté séparément, car il a été spécialement conçu pour cette 718 Cayman GT4 RS. La voiture portant le numéro 152 sera vendue aux enchères au début de l'année prochaine et les bénéfices seront reversés à une bonne cause.