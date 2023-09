Le "Rennsport Reunion 7" se déroule actuellement en Californie, aux États-Unis. Porsche marque l'occasion avec une voiture très spéciale. Pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, il s'agit d'une célébration de l'histoire de Porsche au sein de la course automobile. C'est pourquoi la 911 GT3 R que vous voyez ici n'est pas homologuée pour la route. Cependant, elle n'est pas non plus homologuée pour la compétition GT3. Il s'agit de la Porsche 911 GT3 R rennsport, et elle est, en un mot, sauvage.

Une véritable petite bombe

Pour la petite histoire, Porsche appelle cette 911 GT3 R rennsport avec un "R" minuscule, ce qui contraste fortement avec la voiture elle-même, qui n'a absolument rien de minuscule. Par exemple, sous cet aileron arrière plus grand que nature, qui nécessite des renforts supplémentaires pour gérer la force d'appui qu'il crée, se trouve un moteur flat-six atmosphérique de 4,2 litres. Il est emprunté à la voiture de course GT3, mais celle-ci n'est pas construite selon les spécifications de la classe GT3, de sorte qu'elle développe 611 chevaux. Le moteur est réglé pour fonctionner avec du carburant E25 et reçoit des pistons et des arbres à cames sur mesure. Le taux de compression est plus élevé, et nous ne pouvons qu'imaginer le son qu'il produit en tournant à 9 400 tr/min.

Comme vous l'avez certainement vu dans la galerie de photos, nous soupçonnons que les gens qui se trouvent à un kilomètre de là entendront la GT3 R rennsport lorsqu'elle sera en ébullition. En l'absence d'homologation pour une utilisation sur route ou en GT3, Porsche a laissé l'arrière de cette 911 largement ouvert pour gagner du poids. Là où l'on voit normalement des panneaux et des capots, on voit maintenant divers éléments mécaniques en action. Cela inclut le système d'échappement, qui peut être entièrement ouvert ou équipé de silencieux et de convertisseurs catalytiques pour une utilisation sur les circuits avec des restrictions sonores. La boîte de vitesses séquentielle à six rapports de la GT3 R est montée avec des modifications mineures, ne faisant tourner que les roues arrière.

En parlant de roues, il s'agit de roues spéciales de 18 pouces de BBS chaussées de pneus Michelin fabriqués spécifiquement pour cette voiture. Elles sont montées sur un châssis et des suspensions provenant directement de la GT3 de course, bien que Porsche donne à la rennsport ses propres réglages d'usine.

La carrosserie est sans doute l'élément le plus important de cette voiture. Porsche précise que seuls le capot et le toit sont partagés avec la GT3 R. La face avant s'inspire de la GT3 de course, mais il s'agit d'une interprétation radicale du texte avec des évents, des panneaux et des ailerons remodelés. Plus en arrière, vous ne verrez pas de rétroviseurs latéraux, à la place, il y a des caméras qui alimentent des écrans dans le cockpit spécial de la rennsport. Nous avons déjà parlé de l'aileron arrière, qui rappelle clairement l'emblématique 935/77. En fait, Porsche considère la 911 GT3R rennsport comme le successeur moderne de la 935.

Une pièce de collection

Porsche la considère non seulement comme une machine performante sans compromis, mais aussi comme une pièce de collection. À ce titre, les acheteurs pourront choisir entre sept options de couleur et trois designs extérieurs.

"Porsche a été façonné par sa riche histoire. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la course automobile. Cela nous a bien sûr inspiré, mais nous ne voulions en aucun cas produire une copie ou une peinture rétro évidente. Les trois options que nous avons choisies sont de nouvelles interprétations" - Thorsten Klein, chef du design chez Porsche pour la GT3 R rennsport.

Les acheteurs devront agir vite et dépenser beaucoup pour mettre l'une de ces 911 spéciales dans leur garage. Porsche ne construit que 77 GT3 R rennsport, et les prix commencent à 943 000 euros.

