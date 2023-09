Porsche a fait sensation cette année au salon de Munich. E en effet, la firme allemande a construit un énorme espace d'exposition extérieur en forme de 911 et y a exposé un ensemble de véhicules modernes et classiques. L'ensemble de la zone d'exposition s'étend sur 1 000 mètres carrés.

Galerie: Une 911 géante acceuille les visiteurs du stand Porsche au salon de Munich

10 Photos

La 911 S/T fait sa première apparition auprès du grand public à l'intérieur de cette sculpture. Le modèle est limité à 1 963 exemplaires, en référence à l'année de lancement de la 911. Il combine des éléments de la GT3 Touring et de la GT3 RS pour en faire un modèle hautes performances axé sur la route. Avec ses 3 056 livres, c'est la 911 de la génération 992 la plus légère à ce jour. Le moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres développe 518 chevaux et la voiture est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Elle abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et sa vitesse maximale est de 300 kilomètres par heure.

Galerie: Porsche 911 S/T 2024

49 Photos

Le concept Mission X est également exposé. Si Porsche décide de le construire, la société souhaite que ce véhicule soit le modèle le plus rapide à parcourir les 20,83 km de la Nordschleife. Une flotte de Taycan est à la disposition des visiteurs pour un essai de conduite. Porsche a également apporté ses vélos électriques pour que les visiteurs puissent les essayer. Porsche organise également deux présentations sur une scène. Brave New Love met l'accent sur les dernières innovations de la marque. 911 Love Stories célèbre le 60e anniversaire de la 911.

"Cette sculpture est avant tout un symbole représentant les nombreuses histoires et expériences des passionnés, des fans et des clients qui ont façonné l'image emblématique de la 911 dans le monde entier", a déclaré Ragnar Schulte, responsable du marketing événementiel chez Porsche.

Porsche présente le Cayenne Turbo E-Hybrid 2024

Juste avant le début du salon, Porsche a dévoilé le Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, un modèle rafraîchi qui remplace le Turbo dans la gamme. Il est équipé d'un moteur V8 biturbo à assistance hybride de 4,0 litres qui développe une puissance totale de 739 ch et un couple de 950 nm. Cette puissance est suffisante pour atteindre 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 295 km/h. La suspension de série est un système pneumatique adaptatif alors que la direction par essieu arrière est en option. Les prix commencent à 138 520 euros ou 142 716 € pour le coupé.