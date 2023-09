La rivalité entre Porsche et BMW n'est jamais inintéressante. Les deux constructeurs allemands proposent certains des modèles les plus performants du marché et il est toujours passionnant de voir comment ils se défendent sur piste. Aujourd'hui, deux des voitures de sport les plus puissantes des deux marques se rencontrent pour des départs arrêtés.

La dernière vidéo de Carwow, que vous en en haut de cette page, met aux prises la Porsche 911 GT3 RS et la BMW M3 CS. Il s'agit évidemment de deux machines très différentes à bien des égards, mais il s'avère que leurs performances sur la piste sont très similaires, ce qui rend cette course très, très serrée. Mettons les chiffres sur la table.

Galerie: Porsche 911 GT3 RS 2023

51 Photos

En commençant par la voiture de sport de Stuttgart, la 911 GT3 RS s'appuie sur un moteur flat-six de 4,0 litres développant 518 chevaux et 463 nm de couple. Il est associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports. Comme il s'agit d'une voiture axée sur la piste, plusieurs mesures d'allègement permettent de maintenir le poids à environ 1450 kilos.

Face à elle, la M3 CS - une voiture dont nous avons parlé plus tôt aujourd'hui à propos d'une nouvelle vidéo postée par BMW M et filmée sur le Nürburgring. Cette berline rapide est équipée d'un moteur biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres développant une puissance de 542 chevaux, transmise aux quatre roues. Le véhicule bavarois est toutefois nettement plus lourd, puisqu'il pèse 1760 kilos. Il est également moins cher que la Porsche.

La vidéo en haut de cette page montre une série de courses en ligne entre les deux voitures. Dans la première, le vainqueur est clairement désigné, mais les choses semblent incroyablement serrées dans la deuxième course. Quelle voiture remporte la victoire au classement général ? La réponse se trouve dans la vidéo.