La nouvelle Mercedes-AMG C43 a fait ses débuts il y a plus d'un an, mais il est toujours difficile d’admettre qu'elle n'a pas de moteur six cylindres sous le capot.

En effet, la berline performante est passée à un moteur à quatre cylindres, contrairement à ses rivales allemandes : la BMW M340i et l’Audi S5 qui s’appuient toujours sur des moteurs thermique à six cylindres. Mais est-ce suffisant pour battre la C43, plus puissant ? Il est temps de le découvrir.

La dernière course de façon dragsters de Throttle House oppose les trois voitures de performance de milieu de gamme. Elles se situent toutes en dessous des modèles haut de gamme de leurs familles respectives, les C63, M3 et RS5.

Elles représentent tout de même des machines à ne pas prendre à la légère avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes. Mais laquelle d’entre elles est la plus rapide au départ ?

Le duel des allemandes

Comme mentionné, la Mercedes C43 est équipée d'un moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 402 chevaux et 500 Nm de couple. La puissance est transmise aux quatre roues grâce à une transmission automatique à neuf rapports. La berline pèse 1 856 kg, ce qui en fait la plus lourde du trois.

De Munich nous vient la BMW M340i avec un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres sous le capot. Il développe 382 chevaux et possède le même couple maximal de 500 Nm. Mais la BMW fait pencher la balance à 1 792 kg.

Enfin, la S5 est équipée d'un moteur V6 turbo de 3,0 litres développant 349 chevaux et, ce n’est même plus une surprise, 500 Nm de couple au maximum. Elle est, en revanche, la plus légères des trois concurrentes avec ses 1 779 kg.

En termes de prix, la Mercedes est la plus chère avec un prix de départ de 78 650 €, suivie de la BMW et ses 69 600 €. La plus abordable du trio est l’Audi, affichée à 61 501 €. Quoi qu’il en soit, le résultat de cette confrontation se trouve dans la vidéo ci-dessus.