Euro NCAP, l'organisation qui fournit aux consommateurs des évaluations fiables et indépendantes des performances en matière de sécurité de certaines des voitures les plus vendues et les plus récentes en Europe, a publié les résultats de nouveaux tests. Dix voitures ont été testées cette fois-ci.

La Mercedes Classe E, la Volkswagen Passat et les Skoda Superb et Kodiaq ont obtenu cinq étoiles. Confirmation des notes maximales, déjà attribuées en 2022, à la BMW X2, au Renault Espace ainsi qu'au Rafale ; résultat maximal également pour la Mercedes-Benz G580 tout électrique, équipée de la technologie EQ, qui vient s'ajouter en tant que variante à la Classe G testée en 2019.

Le Dacia Duster et la Suzuki Swift, en revanche, se sont arrêtés à 3 étoiles.

Voitures récompensées par 5 étoiles

Les modèles Mercedes, Volkswagen et Skoda évalués ont confirmé d'excellents niveaux de protection des occupants. La Passat et la Superb, en particulier, ont prouvé qu'elles offraient une bonne protection de toutes les zones critiques de la carrosserie, tant pour les adultes que pour les enfants, dans tous les tests de collision.

La Classe E, en revanche, a perdu du terrain en termes de protection des piétons, n'obtenant que quelques points pour la protection du bassin. La BMW X2 a été notée 5 étoiles par rapport aux protocoles 2022 comme la jumelle de la X1 et, comme la Classe E, n'a montré qu'une faible protection du bassin pour les piétons.

Euro NCAP Mercedes Classe E Euro NCAP Volkswagen Passat

Qui a obtenu 3 étoiles ?

Dacia et Suzuki satisfont à l'exigence selon laquelle toutes les voitures doivent être équipées d'un système de freinage d'urgence autonome, d'un système de maintien de la trajectoire, d'un limiteur de vitesse intelligent et d'un système de détection de la fatigue du conducteur.

Cependant, en ce qui concerne la sécurité active et la protection des occupants, les deux voitures ont obtenu des résultats modestes. En ce qui concerne la sécurité des enfants à bord, le Duster a surpassé la Swift, mais le résultat global pour les deux voitures s'est arrêté à 3 étoiles.

Tous les derniers résultats