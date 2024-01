L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) publie régulièrement des vidéos de ses crash-tests sur YouTube. S'il est certainement satisfaisant de voir des voitures neuves réduites en miettes (tant que ce n'est pas la sienne), ces vidéos dévoilent également un aperçu unique de la manière dont la sécurité est intégrée dans les nouveaux véhicules. Voici les vidéos des crash-tests de l'IIHS les plus regardées en 2023.

5. Rivian R1S 2023 - Test de collision par chevauchement modéré

La cinquième place est occupée par la Rivian R1S 2023. C'est la voiture la plus chère de cette liste et le seul véhicule purement électrique. Nous comprenons la curiosité du public : Rivian est une nouvelle marque, et il est toujours intéressant de voir comment les voitures alimentées par batterie se comportent par rapport à des tests conçus à l'origine pour des véhicules à essence. La réponse ? Pas très bien, du moins en ce qui concerne le test de chevauchement modéré mis à jour, où la R1S a obtenu une note " moyenne ".

4. 2023 Toyota Camry Test de collision avec chevauchement modéré

La Toyota Camry 2023 est la suivante sur la liste. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une voiture très enthousiasmante, il est facile de comprendre pourquoi ce crash test a été si populaire. La Camry est la berline la plus vendue aux États-Unis, avec près de 300 000 unités écoulées en 2023. Les acheteurs, les propriétaires et les passagers d'Uber sont probablement curieux de savoir comment cette voiture se comporterait en cas d'accident. Comme la Rivian, elle a obtenu de bons résultats dans toutes les catégories de collision, à l'exception du test que vous voyez ci-dessus, le test de chevauchement modéré, où elle a également obtenu la note " moyenne ".

3. Ford Maverick 2023 - Test de collision latérale actualisé

Les tests effectués par l'IIHS sur le Ford Maverick visent à répondre à une question qui, nous en sommes sûrs, préoccupe tous les propriétaires de pick-up : Un pick-up peut-il encore être sûr s'il est petit ? Certes, un F-150 peut résister à pratiquement tous les chocs imaginables, mais qu'en est-il du pick-up monocoque d'entrée de gamme de Ford ? L'intérêt du public a été suffisant pour que la vidéo du test de collision latérale de la Maverick se hisse à la troisième place. Bien qu'il ait obtenu la note "bon" pour ce test, il n'a reçu que la note "acceptable" pour le chevauchement modéré.

2. Volvo XC60 - Test de collision latérale actualisé

Volvo est considérée comme l'une des marques automobiles les plus sûres du marché. C'est donc une grande nouvelle lorsque l'une de ses voitures ne réussit pas un test de collision. C'est exactement ce qui s'est passé avec le XC60 : lors du test de collision latérale mis à jour par l'IIHS, le SUV n'a obtenu qu'une note "acceptable" (une note en dessous de "bon"). Le XC60 a toutefois réussi tous les autres tests, et nous pensons donc qu'il est encore assez sûr.

1. Test de collision par petits chevauchements du Toyota Grand Highlander

La vidéo la plus visionnée de l'IIHS en 2023 est celle du test de collision par petit chevauchement côté conducteur du Toyota Grand Highlander. Nous pensons que cette vidéo a été si populaire pour les mêmes raisons que le crash test de la Camry : Parce que beaucoup de gens achèteront cette voiture et qu'ils veulent tout simplement savoir comment elle se comporte en cas d'accident. L'Highlander est le choix de prédilection des familles nombreuses, ce qui signifie que les parents sont probablement curieux de savoir comment il se comportera. La voiture a obtenu la note "acceptable" ici, le seul test où elle a obtenu une note inférieure à "bon".