Depuis 1993, le seul modèle à avoir reçu une note de zéro étoile est le van Mitsubishi Express, en 2021. Ajoutez quelques nouveaux véhicules à cette liste, car la MG 5 et le Mahindra Scorpio ont également échoué au test de l'ANCAP.

Comment cela est-il possible ? La version d'entrée de gamme de la berline n'a même pas de prétensionneurs de ceinture de sécurité, tandis que la version la plus chère n'en a que pour les sièges avant. La MG 5 est également dépourvue de surveillance des angles morts et d'assistance au maintien de la trajectoire, tandis que l'intervention du freinage d'urgence autonome est limitée.

Ces inconvénients se reflètent dans la note de sécurité de la voiture, puisque la berline n'a obtenu que 37 % dans la catégorie Protection des occupants adultes et 58 % dans la catégorie Protection des occupants enfants. La MG 5 a obtenu une note de 42 % pour la protection des usagers vulnérables de la route et seulement 13 % pour l'assistance à la sécurité.

Quant au Mahindra Scorpio, le SUV body-on-frame n'a pas fait mieux non plus. L'ANCAP lui a attribué une note de 44 % pour la protection des adultes et de 80 % pour la protection des enfants. Il n'a obtenu que 23 % dans la catégorie Protection des usagers vulnérables de la route et 0 % pour l'assistance à la sécurité. Il est vendu en Australie avec six places, tandis qu'en Nouvelle-Zélande, il est également proposé avec sept places, le siège central de la rangée du milieu étant équipé d'une ceinture de sécurité abdominale uniquement.

Cependant, le Mahindra Scorpio a reçu une note de cinq étoiles du Global NCAP il y a environ un an. Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence entre les deux crash-tests ? Le Global NCAP donne la priorité à la sécurité en cas d'accident, tandis que l'ANCAP s'intéresse davantage à la sécurité active pour prévenir les accidents.

Carla Hoorweg, directrice générale de l'ANCAP, a déclaré que MG et Mahindra avaient "mal évalué les attentes des consommateurs d'aujourd'hui en matière de sécurité. Cela nous rappelle clairement que toutes les voitures n'offrent pas le même niveau de sécurité, même lorsqu'il s'agit de modèles flambant neufs".