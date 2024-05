La dernière série de tests de collision effectués par Euro NCAP, l'organisme européen chargé de la sécurité automobile, met en vedette une nouvelle voiture allemande et deux nouvelles voitures chinoises très attendues sur le marché européen, qui ont toutes reçu cinq étoiles, la note maximale.

Les trois voitures dont les résultats viennent d'être publiés par Euro NCAP sont le Volkswagen Tiguan, le Zeekr X et le Zeekr 001, ce dernier appartenant au désormais grand groupe Geely, qui prend de plus en plus d'importance sur le Vieux Continent.

Comme toujours dans de tels cas, les trois voitures ont prouvé qu'elles étaient capables de répondre aux exigences visant à éviter ou à atténuer les dommages dus aux chocs, y compris ceux subis par les usagers de la route vulnérables tels que les piétons et les cyclistes. Voici les détails.

Volkswagen Tiguan

Le nouveau Volkswagen Tiguan a fait ses débuts en Europe il y a quelques semaines avec des moteurs hybrides légers à essence, des moteurs hybrides rechargeables à essence et des moteurs diesel. Lors des tests effectués par Euro NCAP, il a obtenu cinq étoiles, grâce notamment à un ensemble de mesures de sécurité remarquable en matière d'ADAS. Le taux de sécurité des occupants adultes est bon, à 83 %, et encore meilleur pour les enfants, à 88 %.

Mais ce n'est pas tout. Pour les usagers vulnérables de la route, le score de sécurité obtenu par le nouveau SUV allemand est également très élevé, à 84 %.

Crash test du Volkswagen Tiguan

Plus généralement, l'ADAS de Volkswagen, tel que spécifié dans la fiche technique publiée par l'organisme, s'est donc très bien comporté, ne montrant un peu plus d'incertitude que dans le freinage automatique d'urgence face à des piétons et dans le ralentissement de la voiture lorsqu'elle détecte un véhicule plus lent. Il ne s'agit bien sûr que de détails.

Zeekr 001

La deuxième voiture testée par Euro NCAP en mai dernier était la nouvelle Zeekr 001, une voiture de la marque appartenant au groupe Geely qui a obtenu cinq étoiles au total, grâce à une note de sécurité de 89 % en matière de protection des adultes et de 88 % en matière de protection des enfants.

Le résultat obtenu pour la protection des usagers vulnérables de la route, tels que les piétons et les cyclistes, est également très bon, avec 84 %, une valeur similaire à celle obtenue lors de l'évaluation des systèmes de sécurité (y compris ADAS) de la nouvelle Zeekr 001, avec 83 %.

Crash test du Zeekr 001

La seule valeur dans laquelle le nouveau break compact de la marque chinoise a légèrement péché est l'avertissement d'impact cycliste lors de l'ouverture des portes.

Zeekr X

La troisième voiture testée par l'organisme européen de sécurité routière en mai est le nouveau Zeekr X, un crossover qui, comme sa sœur susmentionnée, a obtenu cinq étoiles au total grâce à des valeurs élevées en matière de protection des adultes (91 %), de protection des occupants plus petits (90 %) et de protection des usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes (84 %).

Le Zeekr X a également obtenu d'excellents résultats dans le domaine des systèmes d'aide à la conduite (ADAS), pour lesquels il a obtenu une excellente note de 83 %, n'échouant que dans le ralentissement de la voiture lorsqu'il détecte un véhicule plus lent.