La division Motorsport de Mercedes-AMG fête ses 130 ans. Pour célébrer cet "anniversaire", la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport est dévoilée à Pebble Beach, une édition spéciale produite en seulement 13 exemplaires d'une valeur de plus d'un million d'euros.

En même temps, la 130Y représente la dernière AMG GT3 à être propulsée par un moteur atmosphérique, avant l'inévitable passage à un groupe motopropulseur turbo (et hybride).

La dernière avec un V8 non électrifié

Contrairement au modèle de base, la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport n'est pas soumise à des limites d'homologation. C'est pourquoi le moteur V8 AMG de 6,3 litres (associé à une boîte de vitesses séquentielle à six rapports) a été encore optimisé et développe désormais 680 ch, ce qui fait de cette GT3 la plus puissante jamais produite par la firme d'Affalterbach.

Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport, il 6.3 V8

Les ingénieurs ont également pu se faire plaisir sur le plan aérodynamique, la 130Y ayant une force d'appui supérieure de 15 % à celle de la voiture de compétition. Pour ce faire, le splitter et les prises d'air des pare-chocs avant ont été redessinés, de même que les jupes latérales, le bas de la voiture et le diffuseur.

L'aileron arrière est équipé du système DRS inspiré de la Formule 1. Ainsi, en appuyant sur un bouton au volant, l'élément principal de l'aileron arrière se met en position plate et réduit la traînée.

Le système de freinage haute performance unique est également dérivé des voitures de course de Formule 1, tandis que les amortisseurs sont réglables en quatre positions. En termes de sécurité, la Mercedes est équipée d'une cage en acier, d'un extincteur et d'une trappe d'urgence dans l'habitacle. La richesse de l'équipement comprend également un système ABS de course et un système d'antipatinage réglable sur plusieurs positions.

Inspirée par l'histoire

En termes de design, l'inspiration vient de la Mercedes 300 SL W 194 de 1952. Des éléments de style classiques de la première voiture de course fermée de la marque caractérisent l'aspect extérieur de la GT3 Edition 130Y Motorsport, comme la peinture rappelant les Flèches d'Argent.

Mercedes-AMG Les sièges de la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport

Les losanges bleus sur les passages de roue avant et le contour coloré de la calandre font référence aux voitures ayant connu un succès historique, comme celles qui ont participé à la Carrera Panamericana et aux 24 heures du Mans en 1952.

Les jantes en alliage de magnésium de 18 pouces sont optimisées en termes de poids, tandis que l'intérieur est sans compromis. Devant le conducteur se trouve l'écran DDU 10 de Bosch avec des graphiques haute résolution, et au centre du tableau de bord, il n'y a pas de système d'info-divertissement que l'on trouve sur les AMG GT conventionnelles.

Visuellement, le cockpit rappelle le SLR 300 de 1955, qui a connu une renommée mondiale avec Juan Manuel Fangio à son volant. Les housses de siège en tissu à damier bleu et les passants de porte en cuir marron témoignent de ce souvenir.

Un autre point fort est le volant spécialement conçu avec des boutons anodisés et des poignées en noyer. En outre, chaque voiture porte un badge d'édition spéciale apposé sur la console centrale.

Le kit de courtoisie

Comme si cela ne suffisait pas, chaque voiture Mercedes est livrée avec une série d'accessoires. Outre une housse de voiture personnalisée, l'équipement comprend également un kit de course conçu par Puma, comprenant une combinaison, des gants, des sous-vêtements et des chaussures.

L'équipement comprend également un casque BELL, un sac personnalisé, une maquette à l'échelle 1:8 de la 130Y Motorsport et un certificat d'authenticité personnalisé. Comme indiqué, le prix est de 1 030 000 euros, hors TVA.