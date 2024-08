Le jeu des voitures performantes ne s'arrête jamais, et avec l'avènement de l'électrique, il peut atteindre des sommets impensables il y a quelques années, avec la puissance d'une hypercar au service de modèles de tous les jours. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte en banque bien garni.

Le groupe, qui ne cesse de s'agrandir, sera rejoint en 2026 par un super SUV AMG qui défiera les Lotus Eletre, BMW XM, Porsche K1 (nom non définitif) et la version de production de la Lamborghini Lanzador, pour n'en citer que quelques-uns.

Il s'agira d'un SUV entièrement électrique, basé sur la plateforme AMG.EV dédiée, sur laquelle repose également la prochaine berline à batterie du constructeur allemand. Nous vous donnons un avant-goût de ce que pourrait être son style grâce à notre rendu exclusif.

Un coupé à roues hautes

Quelle forme doit avoir un SUV sportif ? Il doit certainement être élégant, à la fois pour exprimer sa sportivité dès le départ et pour avoir l'aérodynamisme le plus efficace possible, un thème clé lorsqu'il s'agit de voitures électriques.

Le prochain SUV AMG proposera donc des lignes de coupé, avec une lunette arrière pas trop inclinée. Comme c'est le cas pour les différents coupés Mercedes GLC et GLE. Ce qui sera totalement nouveau, en revanche, c'est la face avant.

Motor1.com Mercedes-AMG SUV EV, rendu par Motor1.com

Inspirée de celle de l'AMG Vision Concept, un prototype de voiture de sport électrique dévoilé en 2022, elle présentera un nez cunéiforme, spécialement conçu pour fendre l'air de la meilleure façon possible. Il n'y aura naturellement pas de calandre, sous le capot, il n'y aura pas de moteur pour "respirer", et la signature lumineuse sera sans précédent. Sur les côtés, des segments lumineux formeront le dessin d'une étoile (le logo Mercedes), rejoints par une fine bande lumineuse qui longera tout l'avant.

D'une manière générale, on s'attend à un style à la fois sportif et élégant, sans arêtes vives mais avec des formes sinueuses et lisses. La longueur devrait être légèrement supérieure à 5 mètres, avec un empattement de 3 mètres.

Une base innovante

En ce qui concerne la mécanique, le super SUV AMG sera basé, comme nous l'avons dit, sur la plateforme AMG.EV, prête à faire ses débuts en 2025 avec la GT, anticipée depuis un certain temps par des photos officielles. Une base conçue spécifiquement pour les voitures électriques, avec un accent sur la performance, obtenue également grâce à la réduction du poids.

La GT électrique d'AMG Concept Vision Mercedes-AMG

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, selon la société elle-même, il sera composé de moteurs électriques à flux axial alimentés par un nouveau pack de batteries de 800 volts caractérisé par des niveaux de tension électrique, de chimie et de densité d'énergie plus élevés que ceux des batteries actuelles. La puissance devrait atteindre 1 000 ch, prête à être augmentée sur des versions encore plus puissantes. L'arrivée est prévue pour 2026.