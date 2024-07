AMG a fait l'impensable en réduisant de moitié le nombre de cylindres de la C 63. Le tonitruant V8 a été mis à la retraite pour faire place à un moteur à quatre cylindres. Le nouveau moteur turbo de 2,0 litres a suscité d'importantes critiques en raison de la réduction drastique de sa taille. Et aussi parce qu'il s'agit d'un hybride plug-in, ce qui lui confère un poids de 2,1 tonnes.

Le passage de la vénérable M177 d'Affalterbach à la plus petite M139l ne fait donc pas l'unanimité. Le patron d'AMG est toutefois confiant et pense que nous nous enthousiasmerons (un jour) pour le quatre cylindres.

Galerie: Mercedes-AMG C 63 S E Performance (2023)

28 Photos

Lors d'un entretien avec Autocar, le responsable de la division Performance de Mercedes a déclaré que "certains clients ont besoin de temps pour s'enthousiasmer pour cette technologie". Selon Michael Schiebe, le moteur monté longitudinalement, qui est essentiellement une version améliorée du moteur monté transversalement de la voiture compacte "45", a apporté de nouveaux clients. Il décrit AMG comme une marque technologique, ce qui ne signifie pas que toutes les voitures doivent avoir un gros V8.

Il rappelle qu'"Il est important d'être ouvert à la technologie". L'hybride rechargeable de 2,0 litres de cylindrée ne se trouve pas seulement sur la berline C 63 et le break, mais aussi sur le GLC 63 et le GLC 63 Coupé. En outre, Mercedes-AMG a monté une variante du moteur à essence à quatre cylindres dans la GT 43 et la SL 43, qui ne sont toutefois pas des hybrides rechargeables.

L'année dernière, Schiebe a rejeté les rumeurs concernant un éventuel retour à un moteur V8 pour la C 63. Le huit cylindres ne reviendra pas sous le capot de la C 63 ou de la plus grande E 63. Cette dernière n'a pas encore fait ses débuts avec la nouvelle génération, mais on s'attend à ce qu'elle reçoive un système hybride rechargeable avec un six cylindres en ligne. Comme la plus petite E 53 a déjà six cylindres, il serait étrange que le vaisseau amiral ait un moteur à combustion plus petit.

Autocar a interrogé Schiebe sur le choix du moteur pour la CLE 63. Sans donner de détails, le patron d'AMG a déclaré que "la bonne décision" avait été prise et que nous serions tous "excités" lorsqu'elle arriverait sur le marché. Selon des informations non confirmées, la CLE 63 ne devait initialement comporter que quatre cylindres, mais il semblerait qu'un moteur à essence plus puissant soit désormais prévu.

La controverse a commencé avec la C 63, et AMG aurait pu l'atténuer si la voiture avait été plus légère après la perte du gros moteur. Cependant, avec ses 2.111 kilos, elle est presque 400 kilos plus lourde que le modèle précédent en raison des composants hybrides supplémentaires.

Dans une interview accordée à Top Gear l'année dernière, Schiebe a expliqué qu'AMG tenait à son moteur quatre cylindres électrifié parce qu'il est "très, très avancé" et que l'entreprise croit aux voitures hybrides performantes. Sans oublier que la grande S 63 est également un PHEV sportif, tout comme les versions haut de gamme de la GT Coupé, de la GT Coupé 4 portes et de la SL. Actuellement, la C 63 S E PERFORMANCE débute en Allemagne en version berline à 155 050 euros.