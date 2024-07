Mettre un véritable moteur de F1 dans une hypercar homologuée pour la route n'a pas été une mince affaire pour Mercedes-AMG, mais ils y sont finalement parvenus. L'hypercar One a été présentée en septembre 2017 et, après de nombreux obstacles techniques, la production a commencé en août 2022. Le champion de F1 Nico Rosberg a commandé sa voiture en 2018, mais a dû attendre six ans pour la récupérer. Une nouvelle vidéo nous rappelle à quel point cette voiture de F1 pour la route est vraiment pointilleuse.

Vous avez probablement entendu parler de l'histoire du V-6 turbocompressé de 1,6 litre qui doit être remis en état tous les 31 000 miles (50 000 km). Mais ce n'est pas tout : la procédure de démarrage de l'AMG One doit être respectée à la lettre. Nico Rosberg a commis l'erreur d'éteindre la voiture prématurément avant que le moteur n'atteigne sa température optimale.

S'il avait fait cela six fois de suite, Mercedes aurait bloqué la voiture, l'empêchant ainsi de l'utiliser à nouveau. Et après ? Le propriétaire de la One aurait dû appeler Mercedes et demander à quelqu'un d'AMG de venir avec un ordinateur portable pour la débloquer. Ce sont oui, de vrais problèmes (...).

Il faut 5 à 8 minutes au moteur à combustion pour atteindre sa température optimale si la voiture est à l'arrêt. En roulant, le temps d'attente est ramené à 2-5 minutes. Il convient de noter que l'hypercar démarre toujours en mode entièrement électrique. Le moteur à combustion interne ne se met en marche que lorsque le convertisseur catalytique atteint une température de 932°F (soit 500°C), un processus qui prend entre 60 et 90 secondes. Pendant ce temps, l'AMG One se comporte effectivement comme un véhicule électrique.

Une fois que le moteur à combustion s'anime, la voiture de série la plus rapide sur le circuit du Nürburgring devient incroyablement bruyante. À tel point que Mercedes-AMG livre l'hypercar avec des écouteurs antibruit, car certains pourraient trouver les 120 décibels écrasants. Le niveau sonore était encore plus élevé pendant le processus de développement, mais les ingénieurs ont finalement réussi à le rendre légèrement plus civilisé. Aucun faux bruit de moteur n'est diffusé par les haut-parleurs. Il s'agit d'un son mécanique.

Jochen Hermann, directeur technique de Mercedes-AMG, a déclaré à M. Rosberg que la mise au point du logiciel était la partie la plus difficile du long processus de développement. Les déclarations antérieures des représentants de l'entreprise nous ont appris que l'abaissement du régime de ralenti du moteur de 5 000 tr/min à 1 250 tr/min, comme c'est le cas dans les voitures de F1, était également une tâche énorme.

Hermann a admis que l'AMG One était la voiture la plus compliquée à développer dans l'histoire de Mercedes et il pense qu'elle ne sera jamais reproduite. La marque allemande a déjà exclu de produire à nouveau une voiture de route équipée d'un moteur de F1 en raison des réglementations plus strictes en matière d'émissions. Seuls 275 exemplaires de l'AMG One sont construits à la main et Nico Rosberg n'est pas le seul pilote de F1 à avoir apposé sa signature sur la ligne pointillée. David Coulthard est également sur la liste.

Comme si l'AMG One n'était pas déjà assez spéciale, celle de Nico est ornée d'une étoile noire à trois branches à l'avant, qui a nécessité 16 couches de peinture, toutes appliquées à la main.