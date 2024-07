Nouvelle plate-forme, nouvelles formes et nouveaux noms. Une révolution sera bientôt en marche chez Mercedes, qui s'apprête à entrer dans la deuxième phase de sa transition vers l'électrique. Une phase caractérisée par l'architecture MMA, qui pourra accueillir des groupes motopropulseurs à batterie, mais aussi à moteur thermique, tandis que les formes « en goutte d'eau » des modèles électriques les plus récents et la nomenclature « EQ » seront abandonnées.

Parmi les Mercedes les plus importantes de ce nouveau chapitre de la marque figurera le futur GLA, un crossover (également) électrique qui défiera la Tesla Model Y.

Électrique basée sur la CLA

Selon Automotive News, le travail sur le GLA de nouvelle génération commencera en octobre 2025 à l'usine de Rastatt, et les livraisons auront lieu au cours du premier semestre 2026.

Mercedes GLA

Le modèle est actuellement en cours de développement sous le nom de code X174 et devrait reprendre une grande partie de la technologie utilisée sur la nouvelle CLA. Cette dernière sera le premier modèle à montrer le potentiel de la nouvelle plateforme et sera commercialisée d'ici la fin de l'année 2025.

Mercedes CLA Concept

Pour se faire une idée de son potentiel, rappelons que le concept présenté en 2023 disposait d'une batterie d'environ 90 kWh, capable de fournir environ 750 km d'autonomie, et d'un moteur électrique de 238 ch. De plus, l'architecture 800 Volt permet de recharger jusqu'à 250 kW, avec la possibilité d'ajouter 400 km en 15 minutes.

Outre une version électrique, le CLA sera également disponible en hybride essence avec un moteur 1.5 4 cylindres dont la puissance n'a pas encore été précisée.

Y aura-t-il aussi un GLA diesel ?

Il sera intéressant de voir si le nouveau GLA conservera également des moteurs diesel.

À cet égard, nous rappelons que la Mercedes figure parmi les voitures les plus vendues en Italie avec cette source d'énergie (plus précisément, elle a été le cinquième modèle à moteur diesel le plus vendu entre janvier et juin 2024 avec 5 318 unités contre 3 960 pour la même période en 2023, selon les données de l'UNRAE) et il est possible que le constructeur tienne compte de ces données (et de celles d'autres pays) lorsqu'il décidera de confirmer ou non cette option dans la liste des prix.

Certes, les investissements de la marque dans les moteurs thermiques ne se sont pas arrêtés. Au contraire, comme l'a récemment révélé le PDG Ola Kallenius, l'entreprise dépense « plus que prévu » pour moderniser et développer des moteurs de plus en plus efficaces.