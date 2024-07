Mercedes-Benz a imaginé un scénario Cars and Coffee d'un genre différent. Au lieu de vous rendre à un salon automobile le week-end au volant d'une AMG GT, pourquoi ne pas vous arrêter tous les jours au Starbucks du coin au volant d'une EQE ? Pendant que vous dégustez un espresso Tripleshot, branchez-vous sur un chargeur rapide de 400 kilowatts dans le parking. De cette manière, vous et votre voiture pourrez faire le plein d'énergie en même temps.

Si les choses se déroulent comme prévu, vous finirez par trouver des chargeurs rapides Mercedes dans plus de 100 établissements Starbucks aux États-Unis. Il existe des milliers d'autres magasins Starbucks, mais il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas ? Et tout commence sur la côte ouest avec l'Interstate 5, qui traverse la Californie, l'Oregon et l'État de Washington du nord au sud. Étant donné que Starbucks a été fondé à Seattle, c'est un endroit approprié pour le lancement de ce partenariat.

Mercedes-Benz High-Power Charging North America est la force motrice de cette collaboration. Le groupe a lancé sa première station de charge rapide de 400 kW (pas chez Starbucks) en novembre 2023, et il est prévu de travailler avec diverses entreprises pour intégrer des chargeurs rapides dans des endroits nouveaux et intéressants.

"La collaboration entre deux grandes marques comme Mercedes-Benz et Starbucks améliorera l'expérience de charge pour tous les conducteurs de véhicules électriques", a déclaré Andrew Cornelia, responsable de la charge haute puissance chez Mercedes-Benz. "Ensemble, nous cherchons à insuffler du plaisir dans cette facette de la possession d'un VE par le biais d'expériences intentionnelles qui rendent les conducteurs véritablement enthousiastes à l'idée de se brancher. Nous imaginons un avenir où recharger son véhicule sera aussi facile que de savourer son Starbucks préféré".

Nous ne savons pas si Cornelia a déjà vu les files d'attente chez Starbucks, mais en théorie, ce partenariat permettra d'installer des chargeurs rapides à courant continu dans les principaux établissements Starbucks situés le long des grands axes routiers. Il démarre sur la côte ouest, mais il s'agit d'une initiative nationale qui verra le réseau de recharge soutenu par Mercedes s'étendre au cours des 12 à 18 prochains mois. La date de mise en service du premier chargeur Starbucks et l'endroit où il sera installé n'ont pas encore été annoncés.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de Mercedes visant à rendre son parc automobile et ses usines de fabrication entièrement neutres en carbone d'ici à 2039.