Presque personne n'achète de VE de luxe allemands. Environ 9 clients sur 10 choisissent de louer, et non d'acheter, leur Mercedes, BMW ou Audi EV, selon les données de J.D. Power rapportées par Automotive News. Et la raison vient (...) du gouvernement fédéral.

La loi 2022 sur la réduction de l'inflation (2022 Inflation Reduction Act), la plus importante loi américaine sur le climat à ce jour, a redéfini les règles du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars (6 900 euros) pour les véhicules propres. Alors que le crédit d'impôt initial n'excluait que les fabricants ayant dépassé un plafond de 200 000 crédits, la version révisée comporte des exigences strictes visant à promouvoir la production locale et l'approvisionnement en batteries.

Se recharger à fond Leasing de véhicules électriques Depuis l'entrée en vigueur de règles plus strictes en matière de crédit d'impôt, les acheteurs sont incités à opter pour la location. Mais ce n'est pas grave. Compte tenu des taux d'intérêt élevés, des faibles valeurs résiduelles des VE et du taux d'amélioration époustouflant de l'industrie des VE, nous recommandons à la plupart des acheteurs d'opter pour le leasing plutôt que pour l'achat, même pour les voitures bénéficiant du crédit d'impôt.

Les véhicules construits en dehors de l'Amérique du Nord ne donnent droit à aucun crédit d'impôt. Les véhicules construits en Amérique du Nord mais contenant trop de composants de batterie étrangers (non chinois) ne donnent droit qu'à 3 750 dollars (3 450 euros), tandis que ceux construits avec des composants de batterie en provenance de Chine ne sont plus éligibles du tout. En d'autres termes, seuls les véhicules construits en Amérique du Nord et dont la chaîne d'approvisionnement en batteries est américaine bénéficient de l'intégralité du crédit d'impôt de 7 500 dollars, ce qui laisse peu de modèles éligibles. Mais si vous louez une voiture plutôt que de l'acheter, toutes ces restrictions disparaissent. Tout le monde est éligible.

BMW a proposé des offres de location extrêmement agressives pour son SUV EV phare, l'iX.

C'est peut-être la raison pour laquelle 94 % des Audi EV sont des véhicules de location, selon les données de l'AN. Tous les véhicules électriques d'Audi sont construits en dehors des États-Unis, ce qui signifie qu'aucun d'entre eux n'est éligible aux crédits d'impôt. Mercedes construit ses SUV EQE et EQS aux États-Unis, mais le EQS commence au-dessus du seuil de 80 000 $ (73 500 €) pour l'incitation fédérale à l'achat. Le SUV EQE démarre techniquement un peu en dessous de ce plafond, mais vous n'en trouverez jamais un chez un concessionnaire sans des options qui font passer le prix au-dessus du plafond. Le leasing peut néanmoins vous permettre d'obtenir le crédit, ce qui explique pourquoi 93 % des clients de Mercedes louent leur véhicule, selon J.D. Power.

Bien entendu, il ne s'agit que de l'accélération d'une tendance préexistante. Les acheteurs de voitures de luxe privilégient depuis longtemps les contrats de location. Au cours de la dernière décennie, la majorité des acheteurs de BMW, Mercedes et Audi ont opté pour la location. Étant donné que ces marques se positionnent comme des fournisseurs de technologies de pointe et que leurs ventes reposent en partie sur la perception de la richesse, il n'est pas surprenant que la plupart de leurs clients veuillent changer fréquemment de modèle. Ces voitures sont aussi notoirement chères à posséder hors garantie. Mais même pour une marque plus conservatrice et axée sur la fiabilité comme Lexus, les taux de location sont extrêmement élevés. Les acheteurs de voitures de luxe aiment avoir le dernier cri et le meilleur modèle.

Aujourd'hui, grâce à l'Oncle Sam, c'est la meilleure décision pour leur portefeuille. Même s'ils finissent par racheter le contrat de location, les acheteurs de VE importés qui optent initialement pour un contrat de location économiseront de l'argent par rapport à un achat pur et simple.

Je ne peux pas dire que le fait d'avoir une nouvelle voiture tous les trois ans soit une bonne chose pour lutter contre le consumérisme ou le gaspillage environnemental, mais si cela les incite à acheter des VE, c'est au moins une victoire pour le climat.

