La forme lisse et ovoïde de la Mercedes EQS ne plaît pas à tout le monde, mais la marque s'est efforcée de la rendre encore plus compétitive pour 2025. Une nouvelle calandre, le retour d'un élément traditionnel de Mercedes-Benz et des composants électriques révisés sous la peau devraient permettre à l'EQS de se battre encore plus fort sur un marché des grandes berlines électriques de luxe de plus en plus concurrentiel.

Le changement le plus évident apporté à l'EQS 2025 est sa calandre et son logo en forme d'étoile posé sur le capot. Bien sûr, elle conserve la même forme de panneau noir inhérente au reste de la gamme Mercedes-Benz EV, mais l'insert de la calandre ressemble désormais aux versions à réticule chromé que nous avons vues sur les voitures à essence. L'emblème est désormais monté debout, comme sur les autres grandes berlines de la marque. La nouvelle EQS est également dotée d'un pare-chocs avant AMG de série, qui renforce encore l'esthétique de la voiture.

L'intérieur n'a pratiquement pas changé, ce qui signifie que les conducteurs de l'EQS auront toujours l'écran Hyperscreen qui s'étend sur tout le tableau de bord et qui occupe la majeure partie de l'habitacle. Toutefois, des modifications mineures ont été apportées pour rendre la voiture encore plus luxueuse qu'auparavant. Mercedes-Benz a ajouté un peu plus de rembourrage aux sièges arrière et a habillé de chrome les bouches d'aération du montant B.

Toutes les EQS sont désormais équipées d'un système d'alarme et disposent désormais d'une banquette arrière à inclinaison réglable, mais celles qui sont équipées de la finition Pinnacle et du Pack Executive Interior permettent de rabattre le siège passager avant et d'augmenter la capacité d'inclinaison de la banquette arrière à 37 degrés, contre 27 à 36 degrés sur l'EQS standard. Le Pack Executive Interior ajoute également un chauffage rapide, une paire d'oreillers et un chauffage pour la nuque et les épaules.

En dessous, la batterie est entièrement nouvelle et contient plus d'énergie. Mercedes-Benz affirme que l'EQS a désormais une capacité de 118 kWh et qu'elle dispose d'une plus grande autonomie, bien qu'elle n'ait pas communiqué les chiffres de la mise à jour. Le logiciel de freinage régénératif a également été recalibré. La EQS utilise désormais davantage le freinage régénératif, mais elle utilise aussi périodiquement ses freins à friction pour les maintenir en bon état.